Предложения по изменению системы работы в сфере производства и реализации табачных изделий вынесены на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко.

Глава государства отметил, что есть две причины для проведения этого совещания. Первая — это большой спрос за пределами Беларуси на соответствующую продукцию. «Ясно, что это подакцизный товар, что бюджет от этого получает огромные средства, — сказал президент. — В этом году мы ожидаем 1 млрд, рублей то есть 0,5 млрд долларов. Это большие налоговые поступления».

Наряду с этим Александр Лукашенко подчеркнул, что лично он не приемлет тех, кто курит или злоупотребляет алкоголем.

«Но, тем не менее, эта отрасль в Беларуси развивается активно, и не только в связи с тем спросом, который существует на продукцию. Правда, что касается Беларуси, то в последнее время, как меня информируют, у нас спрос на этот товар стабилизирован и роста никакого нет. Это уже хорошо», — заметил белорусский лидер.

Вторая причина для проведения совещания — предложения отдельных представителей белорусского бизнеса о совершенствовании производства и реализации данной продукции. «Как утверждают сами бизнесмены, потенциал нашей табачной отрасли далеко не исчерпан. Есть предложения по изменению системы работы в данной сфере», — сказал глава государства.

Он констатировал постоянно увеличивающиеся объемы выпуска табачной продукции, высокими темпами наращивается и экспорт. «Ко мне даже в последнее время обратились заграничные предприниматели с тем, что наши предприятия не хотят продавать продукцию на экспорт. Есть большие ниши, даже в Европейском союзе. Они нам выгодны. Почему мы не хотим их заполнять? — отметил Александр Лукашенко. — Я поручал проверить эту информацию. Сегодня об этом доложат. Речь идет об одном из значительных источников пополнения бюджета. Поэтому если есть спрос, надо продавать табачные изделия. Не продадим мы, продадут другие. Рынки будут заняты».

Президент подчеркнул, что важно принять решение, которое соответствует интересам государства. «Я так и обещал тем, кто вносил предложения, и тем, кто озабочен этими предложениями, что решения будут приняты публично и исключительно в интересах государства. Если кто-то предложит сегодня схемы, по которым мы будем работать в производстве и реализации табачных изделий, они немедленно будут реализованы. Но принцип один: это должно быть выгоднее, чем ныне действующая схема», — сказал глава государства.

В связи с этим Александр Лукашенко считает важным ответить на вопросы, что будет получено от возможного изменения устоявшейся системы в сфере производства и реализации табачных изделий и как это повлияет на их конечную цену.

Как доложил вице-премьер Михаил Русый, по сравнению с 2000 годом производство табачных изделий в Беларуси возросло более чем в 3 раза, экспорт — более чем в 16 раз, а импорт сократился более чем в 25 раз. Внутренний рынок на сегодняшний день более чем на 95% обеспечивается продукцией собственного производства.