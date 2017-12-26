Президент рассказал в каких вопросах солидарен с Россией и пожелал народу сделать правильный выбор

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь солидарна с позицией России по Сирии и Иерусалиму. Он также отметил, что наши страны переживают ответственный период в связи с тем, что в следующем году в РФ пройдут президентские выборы Об этом белорусский лидер заявил на неформальной встрече глав стран СНГ.



Фото: president.gov.by

«Наша встреча традиционна, но, тем не менее, носит политический оттенок в том смысле, что сердцевина наших объединений — СНГ, ЕврАзЭС, Союзное государство Беларусь-Россия, переживает такой ответственный период. Политический оттенок связан с тем, что в этой сердцевине, в России президентские выборы. Естественно, что это, как и в наших государствах, всегда обострение политической борьбы, что, наверное, естественно», — сказал Лукашенко.

По его словам, лидеры СНГ уверены, что эта политическая борьба не будет острой и драматичной, «как когда-то было в российской истории, и это большая заслуга президента России».

«Мы не будем говорить о перспективах, прекрасно понимая их. Российский народ, думаю, правильно решит эти проблемы», — цитирует Лукашенко Газета.Ru.

Он также отметил, что, если бы не вмешательство России в ситуацию в Сирии, этого государства не было бы вообще, сообщает БЕЛТА .

«Россия спасла Сирию и сохранила это государство, в котором я, наверное, раньше всех присутствующих побывал. Цветущее, прекрасное, красивое государство», — сказал Александр Лукашенко.

«Мы также солидарны с вашей позицией по Иерусалиму», — заявил Лукашенко, обращаясь к Владимиру Путину.

Он отметил, что ему трудно оценивать решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. «Может, за этим кроется что-то, чего мы еще не видим, но решение на первый взгляд кажется несколько странным, — сказал Александр Лукашенко. — Нельзя разрушать мир, который достался на этом клочке земли такой трудной ценой».

Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в России.

В ней также участвовали президенты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.