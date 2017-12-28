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На одного из самых влиятельных строителей Беларуси Патрончика завели уголовное дело

29.12.2017 12:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело в отношении директора круглянской ПМК № 266 Николая Патрончика. Руководителя, напомним, накануне задержали силовики.


Фото: Бела ПАН

Как сообщает пресс-служба УСК по Могилевской области, Патрончик обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Он по ходатайству следствия заключен под стражу.

«В ходе установления обстоятельств противоправных действий идет сбор необходимых материалов, составляющих основу доказательственной базы, в том числе изымается документация. Кроме того, принимаются меры по возмещению причиненного предприятию ущерба», — сообщает пресс-служба УСК.

Заслуженный строитель Беларуси Николай Патрончик возглавлял одно из самых успешных предприятий в Могилевской области — государственную организацию «Круглянская передвижная механизированная колонна № 266» (ПМК), где работает больше тысячи человек.

ПМК построила разные объекты в Беларуси: от жилья до производственных помещений. Организация оказывает не только строительные услуги. Это крупнейший в районе собственник недвижимости: ему принадлежат несколько торговых и развлекательных центров, гостиница, ресторан, магазины, а также пасека, кондитерское производство, цеха по производству столярки, металлоконструкций, швейной продукции и мясопродуктов.

Кроме того, предприятие полностью отстроило малую родину Александра Лукашенко — деревню Александрия и Ледовый дворец в Шклове. В том числе ПМК сделала резиденцию президента «Александрия-2».

 
 
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Как сообщает пресс-служба УСК по Могилевской области, Патрончик обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном...

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