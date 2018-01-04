ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Индекс Dow Jones впервые в истории пробил отметку в 25000 пунктов

04.01.2018 19:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Американский индекс Dow Jones впервые в истории своего существования пробил отметку в 25 тысяч пунктов после того, как инвесторы позитивно отреагировали на данные о занятости в США.

Индекс Dow Jones впервые в истории пробил отметку в 25000 пунктов
© AP/ Susan Walsh
Трамп уверен, что биржи США выросли за год благодаря его избранию

В четверг индекс Dow Jones показал рост на 0,67% (до 25089,83 пункта), индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,48%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,25%.

Ранее аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародовала информацию, согласно которой количество рабочих мест в компаниях США в декабре прошлого года увеличилось на 250 тысяч по сравнению с ноябрьским показателем. При этом аналитики ждали более скромного роста данного показателя – около 191 тысячи.

По сведениям ADP, существеннее всего вырос штат в средних компаниях – на 100 тысяч. Число рабочих мест в сфере малого бизнеса увеличилось на 94 тысячи, крупного – на 56 тысяч.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 123
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рекордный рост индекса связан со статистикой роста количества рабочих мест в стране.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Российский бренд "Твое" открыл новый цех в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика