Индекс Dow Jones впервые в истории пробил отметку в 25000 пунктов

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Американский индекс Dow Jones впервые в истории своего существования пробил отметку в 25 тысяч пунктов после того, как инвесторы позитивно отреагировали на данные о занятости в США.



© AP/ Susan Walsh Трамп уверен, что биржи США выросли за год благодаря его избранию

В четверг индекс Dow Jones показал рост на 0,67% (до 25089,83 пункта), индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,48%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,25%.

Ранее аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародовала информацию, согласно которой количество рабочих мест в компаниях США в декабре прошлого года увеличилось на 250 тысяч по сравнению с ноябрьским показателем. При этом аналитики ждали более скромного роста данного показателя – около 191 тысячи.

По сведениям ADP, существеннее всего вырос штат в средних компаниях – на 100 тысяч. Число рабочих мест в сфере малого бизнеса увеличилось на 94 тысячи, крупного – на 56 тысяч.