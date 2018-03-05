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Новым министром спорта и туризма стал выходец из Службы безопасности президента
05.03.2018 13:20 — Новости Экономики | Tut.by
Сергей Ковальчук назначен министром спорта и туризма, сообщает
Сергей Ковальчук родился 14 августа 1968 года в селе Журавок Ивановского района Брестской области. В 1989 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, в 1999-м — Военную академию Республики Беларусь.
С 1989 по 2004 год служил в Вооруженных силах. С 2004 года — сотрудник Службы безопасности Президента Республики Беларусь.
Награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней.
Напомним, 15 февраля Александр Лукашенко
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Награжден орденом "За службу Родине" III степени, медалями "За безупречную службу" I, II и III степеней.
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