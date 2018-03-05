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Новым министром спорта и туризма стал выходец из Службы безопасности президента

05.03.2018 13:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сергей Ковальчук назначен министром спорта и туризма, сообщает БЕЛТА. Соответствующее кадровое решение сегодня принял президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сергей Ковальчук родился 14 августа 1968 года в селе Журавок Ивановского района Брестской области. В 1989 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, в 1999-м — Военную академию Республики Беларусь.

С 1989 по 2004 год служил в Вооруженных силах. С 2004 года — сотрудник Службы безопасности Президента Республики Беларусь.

Награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней.

Напомним, 15 февраля Александр Лукашенко освободил от должности министра спорта и туризма Александра Шамко «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях». Одной из причин отставки стало задержание директора столичного Дворца спорта «за взятки».

 
 
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Награжден орденом "За службу Родине" III степени, медалями "За безупречную службу" I, II и III степеней.

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