В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так PROPLEX работает с лучшими У компании PROPLEX по всей России насчитывается более 1500 партнеров-производителей оконных конструкций. Компания СтеклоДом входит в пятерку лидеров по количеству...

У компании PROPLEX по всей России насчитывается более 1500 партнеров-производителей оконных конструкций. Компания СтеклоДом входит в пятерку лидеров по количеству изготовленных окон и перерабатываемого ПВХ-профиля в России. С 2003 года, когда предприятие начало работу, оконные конструкции получили более 2 миллионов клиентов. В настоящее время более 20 тысяч квадратных метров производственных площадей позволяют выпускать до 2400 оконных конструкций в сутки. Новое окно появляется каждые 43 секунды. Помимо изготовления пластиковых окон компания развивает и смежные направления. Это производство входных и межкомнатных дверей, потолков, кухонь, шкафов-купе, а также корпусной мебели. Компания владеет одной из самых крупных в регионе розничных сетей. Более 65 точек продаж в Перми и Екатеринбурге работает под брендом СтеклоДом.Кроме того, продукция реализуется и через дилерскую сеть компании Амега, которая присутствует в Свердловской и Тюменской областях, а также в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии. С PROPLEX компания сотрудничает с начала 2000 годов, и за это время выстроены по-настоящему крепкие и эффективные партнерские отношения.Самое очевидное преимущество профильных систем PROPLEX, это сочетание цены и качества. Этот бренд в нашем регионе хорошо знаком потребителю, отмечает Ксения Безгодова, маркетолог компании СтеклоДом. Сотрудничество с PROPLEX всегда происходит в конструктивном ключе. Периодически мы общаемся по вопросам состояния рынка, обучения сотрудников, мотивации менеджеров.За работу по стандартам бережливого производства в 2013 году СтеклоДом получил бронзовую медаль известной консалтинговой компании Toyota Engineering Corporation. А в 2017 году компания стала лауреатом национальной премии Сто лучших товаров России в категории Промышленные товары для населения. Пластиковые оконные и балконные блоки, которые производит СтеклоДом, были признаны лучшими в Пермском крае.Эта награда подтвердила, что СтеклоДом создал одно из самых передовых и высокоэффективных производств в Уральском регионе по культуре производства и по используемым технологиям, рассказывает Владимир Степанцов, коммерческий директор компании PROPLEX по бизнес-региону Урал.В компании работают профессионалы, очень компетентные и с высокой ответственностью, с которыми легко вести конструктивный и прямой диалог. Мы идем навстречу друг другу и всегда находим решения во всех вопросах.Компания РУСГАНЗА Продактс начала работу в 1996 году в Санкт-Петербурге. Приступив к серийному выпуску пластиковых окон из импортного ПВХ-профиля, молодая фирма первой в регионе прошла добровольную сертификацию своего производства.Сейчас РУСГАНЗА Продактс является одним из лидеров Северо-Запада по производству оконных, дверных и фасадных конструкций. Компания располагает более чем 2 тысячами квадратных метров производственных площадей, на которых выпускается до 12 тысяч квадратных метров светопрозрачных конструкций в месяц.На предприятии отлажена многоступенчатая система контроля качества, которая позволяет добиться стабильно высокого уровня качества готовой продукции. Производство оснащено линией с цифровым программным управлением и эффективно работающей службой ОТК.РУСГАНЗА Продактс делает акцент на корпоративные заказы и работает с крупнейшими девелоперами Северо-Западного региона, поставляя светопрозрачные конструкции для остекления целых кварталов новостроек.В портфолио компании сотрудничество с группой ЛСР, поставки для жилых комплексов Цветной город, София, Новая Охта, а также с застройщиком ЦДС, жилой комплекс Приневский. В целом за последние 5 лет компания остеклила оконными ПВХ-конструкциями 285 тысяч квадратных метров жилья.РУСГАНЗА Продактс работает с профильными системами PROPLEX с 2005 года. Представители компании считают, что качественные компоненты есть одно из ключевых требований к поставщикам материалов и залог успешной работы РУСГАНЗА Продактс. Продукция компании испытывается в лабораториях, аккредитованных в системе ГОСТ Р.История нашего сотрудничества насчитывает 13 лет. За это время мы пережили вместе несколько кризисных периодов экономики, и это сделало наши партнерские отношения крепче и сильнее, отмечает Евгений Цымбалюк, директор филиала ПРОПЛЕКС в Санкт-Петербурге. Опыт и деловое чутье руководителя РУСГАНЗА Продактс Сергея Пяткина позволяют компании интенсивно развиваться, осваивать новые направления и рынки.За последние несколько лет РУСГАНЗА Продактс значительно увеличила объемы и расширила ассортимент выпускаемой продукции. C 2014 года предприятие выпускает алюминиевые светопрозрачные конструкции. Сегодня важнейшими задачами становятся удержание в своей нише без потери качества выпускаемой продукции, сохранение репутации и увеличение интереса со стороны частного и корпоративного заказчика.В силу многолетней работы в основном в сфере крупного строительства наш образ на широком потребительском рынке Санкт-Петербурга малоузнаваем из-за отсутствия рекламы, говорит Галина Филлипова, коммерческий директор РУСГАНЗА Продактс.Прекрасной площадкой, чтобы заявить о себе и подтвердить нашу компетенцию, стал проект WinAwardsRussia. Усилия компании были по достоинству оценены независимыми экспертами, и в 2017 году РУСГАНЗА Продактс стала победителем Премии WinAwardsRussia в номинации Оконное производство года. Светопрозрачные конструкции из ПВХ. Мы очень рады, что заслужили высокую оценку. Премия WinAwardsRussia выбирает лучшего из лучших, и нам приятно, что мы возглавляем этот список, отмечает Сергей Пяткин.Достижения и награды партнеров становятся предметом гордости не только для самих компаний, но и для PROPLEX как поставщика профильных систем и других важнейших компонентов пластиковых окон. Во всех успехах производителей окон есть немалый вклад тщательно выстроенной многоуровневой системы качества на подольском производстве ПРОПЛЕКС, отработанной логистики комплектующих, программ консалтинга и обучения. Союз между лучшими позволяет противостоять любым вызовам на нынешнем непростом оконном рынке.www.proplex.ru