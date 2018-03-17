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Банк развития выделит 200 млн рублей в рамках подготовки к Евроиграм-2019

18.03.2018 09:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Банк развития выделит в 2018 году на финансирование госпрограмм и мероприятий более 1,2 млрд рублей. Данное решение утверждено постановлением Совета Министров от 15 марта № 200, сообщает пресс-служба правительства.

В соответствии с документом Банк развития выдаст 817,39 млн рублей директивных кредитов. 465,94 млн рублей составит объем недирективного кредитования.

В частности, 144,2 млн рублей получат организации, занятые в строительстве объектов, которые будут задействованы во время Европейских игр-2019, говорится в постановлении Совмина.

Еще 57,79 млн рублей получит Белтелерадиокомпания, которая будет отвечать за организацию трансляций игр. Ранее сообщалось о предоставлении кредита в размере не более 23,3 млн евро для покупки четырех передвижных телевизионных станций формата HD.

«Это все кредитные возвратные ресурсы. Львиная доля средств была бы предоставлена даже если бы Евроигры в Минске не проводились. К тому же спортивные объекты будут задействованы после проведения данных международных соревнований. Поэтому нельзя однозначно говорить, что это финансирование Евроигр», — пояснил источник, знакомый с ходом предоставления финансирования.

Помимо Евроигр, Банк развития выделит 136 млн рублей Национальному аэропорту Минск на завершение строительства второй взлетно-посадочной полосы.

100 млн рублей кредитов получат областные дорожно-строительные организации, вовлеченные в ремонт и модернизацию местных дорог.

20 млн рублей выдадут ЖКХ Минской области на замену тепловых сетей, 6,92 млн рублей — на реконструкцию электросетей в Стародорожском районе, 960 тыс. рублей — на установку светодиодных светильников в Барановичах.

 
Теги: Минск
 
 
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Банк развития выделит 136 млн рублей Национальному аэропорту Минск на завершение строительства второй взлетно-посадочной полосы.

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