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На KADEX-2018 меморандум о военно-техническом сотрудничестве подписали "Казспецэкспорт" и ОАО "КБ Радар"

25.05.2018 16:47 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 25 мая. На пятой Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018 в Астане в течение первых двух дней белорусскими предприятиями был подписан ряд двусторонних взаимовыгодных контрактов, а также меморандумов о развитии военно-технического сотрудничества по наиболее актуальным направлениям.

Как сообщил БелаПАН представитель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Владимир Лавренюк, 25 мая заместитель генерального директора "Казспецэкспорта" Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Талгат Базарбеков и заместитель директора по внешнеэкономической деятельности ОАО "КБ Радар" — управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" Анатолий Костеев подписали меморандум о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Официальная делегация Госкомвоенпрома во главе с председателем Олегом Двигалевым и заместителем председателя Дмитрием Пантусом провела серию встреч с руководством военного ведомства и Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана. Обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества.

Непосредственно сами экспозиции предприятий военно-промышленного комплекса Беларуси посетило свыше десятка официальных зарубежных делегаций. Отдельно ознакомились с представленной продукцией и услугами руководители силовых ведомств Казахстана.

В частности, министра обороны генерал-полковника Сакена Жасузакова заинтересовали разработки ОАО "Агат — системы управления" — управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" в области радиосвязи и автоматизированных систем управления. Также он осмотрел на открытой площадке бронеавтомобиль МЗКТ-490100/V-1 c установленной на него станцией радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Гроза-V1".

А министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов во время посещения белорусской экспозиции проявил интерес к возможностям ОАО "КБ Радар" по созданию современных средств радиоэлектронной борьбы и радиолокации, а также белорусским вариантам модернизации авиационной техники, в частности штурмовика Су-25, специалистами ОАО "558 Авиационный ремонтный завод".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 мая. На пятой Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018 в Астане в течение первых двух дней белорусскими предприятиями был...
 
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