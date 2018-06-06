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Стало известно, кто за 20 миллионов купил землю рынка "Лебяжий" под строительство жилья
07.06.2018 07:30 — Новости Экономики | Tut.by
На прошлой неделе малоизвестное ООО «Сетко Интернешнл»
Согласно выписке из госрегистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей, на сегодня у ООО «Сетко Интернешнл» три учредителя. Это зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания «НОСТАЛ БИЗНЕС КОРП.», а также два физлица: Абду Мишель Абдо и Шрестха Нирадж Говинда. Нанятым же директором «Сетко Интернешнл» является Константин Скуратович.
Посмотрим, чем известны учредители компании.
Абду Мишель Абдо —
Как рассказали TUT.BY несколько источников на рынке недвижимости, Абду Мишель Абдо занимается оперативным управлением в «Галилео». Он также развивает находящиеся там магазины итальянского масс-маркета Terranova и Calioppe.
Шрестха Нирадж Говинда — один из
Отметим, что в открытом доступе информация о компаниях с Британских Виргинских островов не публикуется.
Напомним,
До начала строительно-монтажных работ в качестве обременений будущий застройщик должен будет снести здания и сооружения, попадающие под пятно застройки. А также выплатить компенсацию за изъятие земельного участка и снос расположенных на нем объектов недвижимости — всего на сумму более чем 4,7 миллиона рублей.
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Мы посмотрели, что это за компания и кто ее учредил.
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