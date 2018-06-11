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Лоевское райпо принимает экономически обоснованные решения

12.06.2018 — Новости Экономики | Лоевский край  
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Лоевское райпо принимает экономически обоснованные решенияВ последнее время Лоевщину буквально захлестнула волна различных слухов, касающихся дальнейшей судьбы как самого районного потребительского общества, так и некоторых объектов торговли. Вопросы сыплются как из рога изобилия: «Почему автомагазин ездит вечером, а не утром, как раньше?», «На каком основании закрыто то или иное торговое предприятие?», «Что будет с сельчанами после закрытия магазина?» и т.д.
Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, мы публикуем пояснения председателя правления Лоевского райпо Ирины ПИКАС.
— Для повышения эффективности работы коллектива потребобщества нами были разработаны мероприятия по нескольким направлениям.
Во-первых, закрыты убыточные магазины в н.п. Тесны, Липняки, Островы и ларёк в н.п. Мохов. Обслуживание населения будет осуществляться автомагазинами, а жители деревни Мохов смогут купить все необходимые товары в магазине №61.
Во-вторых, в аренду Брагинскому райпо переданы торговые объекты: №25 «Околица» и №15 «Родны кут» в горпосёлке, №36 и №37 в д. Бывальки, №46 в д. Ручаёвка, №47 в д. Димамерки, №52 в д. Севки, №88 в д. Переделка, №89 в д. Сутково и автомагазин, обслуживающий Севковский, Бывальковский и Ручаёвский сельские Советы.
Кроме этого, заключены договоры аренды с предпринимателями Лоевщины по объектам: №23 в г.п. Лоев, №65 в д. Уборок, №71 в д. Малиновка, №66 в д. Колпень (промышленный).
В стадии заключения договоров аренды находятся магазины №81 в д. Страдубка, №2 в г.п. Лоев «Надзея», №19 в г.п. Лоев, «Мясная лавка», №66 в д. Уборок, №1 «Перекрёсток» и «Универмаг» в райцентре.
Сегодня мы предлагаем взять в аренду торговые объекты: «Ритуальный» в г.п. Лоев, №67 в д. Липняки, ларёк №62 в д. Мохов, №75 в д. Островы, №43 в д. Деражичи, №60 в д. Козероги, №74 в д. Новая Борщёвка, №42 в д. Тесны.
Лоевское райпо осуществляет реализацию товаров в десяти объектах торговли. Два автомагазина обслуживают население, где отсутствует стационарная сеть. Действуют 7 объектов общественного питания, кондитерский цех, хлебозавод, рынок, заготовительный магазин и склады по заготовке вторсырья.
Сдача магазинов в аренду принесёт организации дополнительный доход с минимальными затратами.
Хочу отметить, что все объекты, переданные в аренду, продолжают работу по действующему режиму, чтобы население не испытывало затруднений. Закрытие объектов, кроме четырёх, указанных выше, в дальнейшем не планируется.
По всем вопросам, касающимся организации торговли, прошу обращаться лично ко мне по мобильному телефону: 8 (029) 309-59-51.

 
 
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В последнее время Лоевщину буквально захлестнула волна различных слухов, касающихся дальнейшей судьбы как самого районного потребительского общества, так и...
 
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