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Товарооборот Беларуси и Узбекистана в этом году уже вдвое превысил прошлогодние показатели

13.06.2018 07:05 — Новости Экономики | БT  
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Накануне представители сената Узбекистана встретились и с депутатами. Спикер нижней палаты парламента нашей страны Владимир Андрейченко заявил о необходимости создания белорусско-узбекской группы дружбы, что дало бы дополнительную взаимную поддержку на таких площадках, как Парламентская ассамблея ОБСЕ.
 
 
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