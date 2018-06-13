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Мясникович предлагает открыть прямое авиасообщение между Беларусью и Индией

13.06.2018 20:44 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 13 июня. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович 13 июня на встрече с послом Индии Сангитой Бахадур предложил открыть прямое авиасообщение между странами, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

На встрече обсуждены итоги состоявшегося в начале этой недели визита в Минск парламентской делегации Индии во главе со спикером Лок сабхи (нижней палаты) парламента Сумитрой Махаджан. Визит будет содействовать укреплению всестороннего белорусско-индийского сотрудничества, считает Мясникович.

Спикер обратил внимание на вопросы торгово-экономического сотрудничества, среди них — поставки карьерной техники, электробусов, возможности взаимодействия в нефтяной сфере, текстильной промышленности и др. Особое внимание было уделено сотрудничеству двух стран в фармацевтической отрасли, уточнили в пресс-службе.

Мясникович подчеркнул, что крупнейшим совместным белорусско-индийским проектом и воротами в Евразийский экономический союз для индийских бизнесменов может стать мультимодальный логистический центр в поселке Болбасово Оршанского района. Кроме того, считает Мясникович, "эту площадку можно использовать и для комфортной торговли со странами Западной Европы".

На встрече с послом Индии обсуждены также возможности визовой поддержки индийских бизнесменов. По мнению председателя Совета Республики, активизации делового сотрудничества между Беларусью и Индией содействовало бы открытие прямого авиарейса между странами. "В комплексе с визовыми вопросами это был бы действительно хороший стимул для расширения нашего сотрудничества. Возможно, в этом могут участвовать и индийские авиаперевозчики", — считает он.

Сангита Бахадур отметила, что логистический центр под Оршей представляет большой интерес для деловых кругов Индии, особенно с учетом льгот и преференций, которые здесь планируется предоставлять инвесторам. "В целом посол выразила уверенность в том, что прошедший визит парламентской делегации Индии в Минск будет содействовать укреплению двустороннего партнерства по всем направлениям", — отметили в верхней палате.

На встрече с парламентской делегацией страны 12 июня Александр Лукашенко заявил, что Беларуси и Индии следует более решительно и активно развивать экономические отношения.

Беларусь ранее предложила индийцам создать совместный индустриальный парк для производства высокотехнологичной продукции по опыту сотрудничества с Китаем. Кроме того, страна предлагает использовать ее транспортно-логистические возможности для торговли индийскими товарами в регионах ЕС и ЕАЭС. "Предложения остаются в силе. Я знаю, что ваша сторона положительно воспринимает подобные предложения. Хотелось, чтобы мы более оперативно переходили на рельсы строительства этого парка в Беларуси", — сказал Лукашенко.

По данным Белстата, в 2017 году товарооборот Беларуси и Индии составил 455,1 млн долларов, что на 11,9% больше, чем в 2016 году. Экспорт вырос на 13,1% до 308,1 млн долларов, импорт — на 9,6% до 147 млн.

В январе—марте 2018 года товарооборот составил 134 млн 491 тыс. долларов (на 33,4% больше, чем за аналогичный прошлогодний период), в том числе экспорт — 95 млн 563,9 тыс. (на 39,2% больше), импорт — 38 млн 927,5 тыс. (на 21,1% больше).
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 июня. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович 13 июня на встрече с послом Индии Сангитой Бахадур предложил открыть прямое авиасообщение между...
 
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