"У нас сложно с правоприменением, отсюда и скепсис". Концепцию развития долгового рынка презентуют в июле

Первый вице-премьер Василий Матюшевский не разделяет скепсиса экспертов, сомневающихся в том, что в Беларуси заработает указ № 200 о создании рынка плохих долгов. Об этом он заявил, отвечая на вопрос TUT.BY перед заседанием Палаты представителей.

«Тяжело, когда критикуют, не читая первоисточника. Скепсис есть всегда. Мы понимаем — мало принять закон, нужно его имплементировать, а потом правоприменять. У нас всегда очень сложно с правоприменением, отсюда, наверное, и скепсис», — констатировал Матюшевский.

Он пояснил, что указ — рамочный, в нем прописаны инструменты и механизмы. Аргумент о том, что инструменты не будут работать в условиях нерыночной экономики, первый вице-премьер парировал тем, что они как раз направлены на то, чтобы развязать существующие проблемы взаимных обязательств, в том числе между банками и предприятиями разных форм собственности.

«Надо работать над имплементацией и дальнейшим исполнением. Тем более у нас есть совместный с Нацбанком проект по развитию долгового рынка. Думаю, мы его презентуем в конце июня-начале июля», — рассказал Матюшевский, добавив, что есть отдельная миссия МВФ, с которой работают белорусские эксперты.

В июле, отметил первый вице-премьер, будет презентовано видение развитие долгового рынка в целом. «Нужно сформировать полноценный цивилизованный долговой рынок, — резюмировал он. — Это вопрос институциональный, должны появиться профессиональные игроки. Пока это только одно агентство, и то у него мандат достаточно ограниченный».

24 мая Александр Лукашенко подписал указ № 200 о реструктуризации плохих долгов предприятий реального сектора экономики. Банки могут «токсичные» кредиты продать с дисконтом, простить или конвертировать в акции предприятий.

«Продать нельзя простить». Сможет ли указ № 200 «расшить» проблему плохих долгов госгигантов?