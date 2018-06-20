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Лукашенко разрешил экспортировать шкуры только через биржу

21.06.2018 15:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко 20 июня подписал декрет № 2, которым вносится изменение в декрет от 7 мая 2012 года № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».

Документ предусматривает запрет на экспорт необработанных шкур крупного рогатого скота без заключения сделок на торгах Белорусской универсальной товарной биржи.

«Нормы декрета будут способствовать обеспечению загрузки производственных мощностей кожевенных предприятий путем максимальной переработки республиканских ресурсов кожевенного сырья для удовлетворения потребности в натуральных кожах организаций легкой промышленности», говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

Власти давно пытаются разрещить проблему с поставками кожсырья. Как выявили в КГК, сырье в стране есть, кожевенные заводы модернизированы в 2013—2016 гг. за счет кредитов (свыше 13 млн евро) и при финансовой поддержке государства, их мощности позволяют с хорошим качеством переработать все сырье, а отечественные обувь, мебель, одежду, галантерею и другие товары продолжают массово производить из импортной кожи.

"Шкуры — это госресурс". Во что выльется борьба за сырье для обувщиков и бумажников

 
 
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Александр Лукашенко 20 июня подписал декрет № 2, которым вносится изменение в декрет от 7 мая 2012 года № 6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на...
 
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