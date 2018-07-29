Минск и Москва видят на должности посла России совершенно разных людей

Вопрос о получении агремана на назначение нового посла России в Беларуси вышел в публичную плоскость. Эксперты считают это свидетельством разногласий между сторонами. Похоже, на должности нового посла Минск и Москва рассчитывают видеть совершенно разных людей.



Михаил Бабич. Фото: newsnn.ru

Нынешний российский посол — 77-летний Александр Суриков — возглавляет диппредставительство уже 12 лет. Информацию о его скорой отставке распространил в начале июня российский telegram-канал «Незыгарь». Сообщалось также, что главным кандидатом на должность посла был губернатор Краснодарского края РФ, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, но его кандидатуру якобы не согласовал Минск.

В конце июня РИА «Новости» сообщило о возможном назначении послом в Беларуси 49-летнего Михаила Бабича — полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе РФ.

13 июля РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщило, что Москва запросила у Минска агреман на назначение послом России в Беларуси Михаила Бабича. Пресс-секретарь МИД Беларуси тогда эту информацию опроверг.

В начале текущей недели стало известно, что на закрытом заседании 23 июля комитет по международным делам Совета Федерации единогласно одобрил кандидатуру Бабича для назначения на должность посла России в Беларуси. И вот на этот раз МИД Беларуси отказался отвечать на вопрос, получен ли все-таки запрос на агреман.

Отказ от комментариев дает основание предположить, что такой запрос из Москвы все-таки поступил, но, видимо, не все так просто с кандидатурой Бабича.

Стать послом в союзной Беларуси — дело непростое

В должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич работает с 15 декабря 2011 года. Кандидат экономических наук, член партии «Единая Россия». С ноября 2002 года по февраль 2003-го был председателем правительства Чеченской Республики.

В 2016 году Россия планировала назначить Бабича своим послом в Украине, но Киев не утвердил его кандидатуру. Одна из причин отказа заключалась в том, что, будучи членом Совета безопасности РФ, Бабич в 2014 году принимал участие в вынесении решения о вводе в Крым российских военных.

Кроме того, украинские политологи отмечали, что Бабич «ранее был военным десантником, во время чеченской войны руководил правительством республики, работал в ФСБ». Эксперты в Киеве заявляли, что «Бабич, биография которого связана с советским КГБ и российской ФСБ», является «профессиональным диверсантом» и «классическим кандидатом Кремля для взаимодействия с сепаратистами в Донбассе для организации силовых операций».

Стоит отметить, что и предыдущее назначение российского посла в Беларуси было долгим и скандальным. Летом 2005 года Минск и Москва без проблем согласовали на эту должность кандидатуру бывшего губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова. 13 июля был получен агреман на его назначение, а спустя два дня президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Но 19 июля на пресс-конференции в Саратове Аяцков внезапно позволил себе резкие высказывания в адрес президента Беларуси. Реакция Минска долго ждать не заставила. 26 июля Лукашенко заявил, что намерен разобраться с «экстравагантными» высказываниями «будущего или, может, не будущего посла».

В итоге до Минска Аяцков так и не доехал, а должность посла России в Беларуси оставалась вакантной более полугода, пока в феврале 2006-го ее не занял бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков.

Удастся ли сейчас Москве и Минску согласовать кандидатуру Михаила Бабича, пока непонятно. Но, по мнению экспертов, вопрос о назначении нового посла может стать еще одной проблемой в и без того непростых белорусско-российских отношений. При этом, похоже, Минск и Москва хотели бы видеть на этой должности совершенно разных людей.

Что для Москвы плюс, то для Минска — минус. И наоборот

Координатор программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог» Денис Мельянцов указывает на очевидную разницу между нынешним послом Суриковым и потенциальным кандидатом на этот пост Бабичем.

«Суриков здесь уже очень давно, и сами россияне достаточно часто обвиняют его в том, что он не столько отстаивает российские национальные интересы, сколько подыгрывает белорусской стороне», — отметил Мельянцов в комментарии для БелаПАН.

Хороший тому пример — недавнее заявление Сурикова о том, что большинство нарушений по ввозу санкционной продукции из Беларуси в Россию совершаются российскими фирмами.

По мнению политолога, во главе своего посольства в Беларуси Москва предпочла бы видеть более жесткого проводника российских национальных интересов. «Также это должен быть новый человек, еще не обжившийся, не укоренившийся здесь, как Суриков, которому во многом уже более близки белорусские взгляды, чем российские», — полагает Мельянцов.

Кроме того, добавил он, новый посол должен иметь политический опыт и аппаратный вес — чтобы к нему прислушивались и в Кремле, и в Минске.

«По большому счету, Минск устроил бы любой человек, который не одиозен, знает белорусско-российские отношения и не замечен в слишком уж неоднозначных высказываниях, в том числе в отношении Беларуси», — говорит аналитик.

Директор Центра европейской трансформации, политолог Андрей Егоров в свою очередь отмечает, что в белорусско-российских отношениях случилась очередная полоса напряженности.

«И на этом фоне любые события, которые задевают интересы двусторонних отношений, могут трактоваться в политической плоскости — от введения Беларусью безвизового режима до назначения посла, — сказал он. — Посол — это проводник определенной политической линии и, соответственно, здесь возникают противоречия между подходами Москвы и Минска по вопросу о том, каким должен быть посол, и что он должен делать».

По мнению Егорова, в интересах белорусской стороны — чтобы новый глава посольства России «был ориентирован, прежде всего, на развитие экономических отношений и инфраструктурных проектов, и не очень лез в плоскость политических отношений, которые замыкаются на высшем уровне и решаются через прямое общение Путина с Лукашенко».

«Москва же хочет поставить Беларусь в более подчиненное положение и, соответственно, вовлекать посла в некоторые более жесткие формы давления на Беларусь, — отмечает Егоров. — Москве нужен человек с иным бэкграундом, способный выполнять другие задачи и представлять интересы тех, кто выступает за более жесткую линию в отношениях с соседними странами».

Что касается позиции Минска, то он, по мнению аналитика, не заинтересован ни в одиозных фигурах, ни в тех, кто проводит жесткую линию или способны ее проводить.

«Минску нужен человек, через которого можно вести плодотворную коммуникацию и решать прежде всего экономические вопросы», — полагает политолог.

При этом он отмечает, что Москва при желании могла бы продавить нужное ей решение по послу.

«Но такое давление всегда имеет свою цену, — подчеркнул Егоров. — Если назначение будет сделано не по согласию Минска, то дальше здесь, на месте, Минск легко может саботировать работу посла — ему могут устроить бойкот, изоляцию, сложности с доступом к структурам, которые принимают решения. А при значительном объеме двусторонних отношений, которые есть между Россией и Беларусью, такой посол становится невыгоден самой Москве. В Кремле тоже это понимают, потому и взвешивают все риски».

В то же время Егоров уверен, что кандидатура Бабича не является для Москвы принципиальной — в России есть достаточный кадровый запас людей, которые могут возглавить посольство в Минске.

«Беларусь находится на достаточно важном направлении работы, поэтому не думаю, что будут большие сложности в подборе другого человека на эту позицию. Другое дело, что он тоже должен быть приемлемый и для Москвы, и для Минска», — подчеркнул он.

При этом Егоров не исключает, что отказ в агремане на Бабича может ухудшить белорусско-российские отношения. «Ситуация, когда не дают агреман, порождает конфликт, стопорит решение рабочих вопросов, а значит и создает большие проблемы на перспективу», — сказал Егоров.

Денис Мельянцов же подчеркивает: согласование кандидатуры Бабича не является вопросом выживания ни для одной из сторон.

«Но, естественно, атмосферу в отношениях это не улучшит, — говорит он. — Вопрос назначения стал публичным (в дипломатической практике направление и получение агремана стороны обычно не комментируют — БелаПАН), и уже одно это означает, что не все так просто. Отказ в агремане тоже станет достоянием общественности, и это будет сигналом о том, что отношения в политической плоскости не очень хорошие».

Вряд ли это критично отразится на двустороннем взаимодействии. В то же время, это станет знаком политикам, экспертам и общественности, что в отношениях не все так гладко, резюмировал Мельянцов.