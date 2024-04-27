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Материальную помощь ко Дню Победы начали выплачивать ветеранам Беларуси
27.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С выплатой ветеранам Великой Отечественной войны торжественно вручают и подарки к 9 мая: продуктовую корзину и тонометр. Среди первых получателей – Иван Лагуновский. Ветерану 98 лет. Когда окончил пятый класс, началась война. Иван Иванович помогал партизанам: пускал под откос вражеские поезда, которые направлялись в сторону Москвы. Вручили подарок и Евгении Ивановне. Она застала войну в Ленинграде, будучи четырехлетним ребенком.
«Мы на Фонтанке жили. По Фонтанке несли солдаты аэростаты – вот эти заграждения для самолетов. Это недалеко от Нарвской заставы, там уже немцы были. Я помню, какие они большие, надуты, на веревках были», – отметила ветеран Великой Отечественной войны Евгения Киселева.
Кроме того, помощь выплатят и членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также узникам фашистских концлагерей.
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Также ветеранам торжественно вручают и подарки к 9 мая: продуктовую корзину и тонометр.
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