Материальную помощь ко Дню Победы начали выплачивать ветеранам Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начались выплаты ко Дню Победы . В этом году материальную помощь увеличили вдвое. Ее получат более 8400 человек. Максимальный размер выплат составит 4000 белорусских рублей (это около более 114 тысяч российских рублей), передает «МИР 24».

С выплатой ветеранам Великой Отечественной войны торжественно вручают и подарки к 9 мая: продуктовую корзину и тонометр. Среди первых получателей – Иван Лагуновский. Ветерану 98 лет. Когда окончил пятый класс, началась война. Иван Иванович помогал партизанам: пускал под откос вражеские поезда, которые направлялись в сторону Москвы. Вручили подарок и Евгении Ивановне. Она застала войну в Ленинграде, будучи четырехлетним ребенком.

«Мы на Фонтанке жили. По Фонтанке несли солдаты аэростаты – вот эти заграждения для самолетов. Это недалеко от Нарвской заставы, там уже немцы были. Я помню, какие они большие, надуты, на веревках были», – отметила ветеран Великой Отечественной войны Евгения Киселева.

«Сегодня ветеранам в целом предоставляется целый комплекс социальных гарантий в различных сферах жизнедеятельности. Это и здравоохранение – санаторно-курортные лечения. Это и технические средства – социальной реабилитации, социальное обслуживание», – сообщила заместитель Министра труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко.

Кроме того, помощь выплатят и членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также узникам фашистских концлагерей.