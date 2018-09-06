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Турчин: План создания электронного правительства должен быть разработан в ближайшие год-два
06.09.2018 20:15 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 6 сентября. Тема создания электронного правительства обсуждена в ходе визита первого заместителя премьер-министра Александр Турчина на предприятие "Белтелеком" 6 сентября.
"Это серьезный, комплексный план, который мы должны в ближайшие год-два завершить. Вся инфраструктура должна работать. Доступ в интернет имеют практически все домохозяйства. Но помимо этого граждане должны получать разные госуслуги, не выходя из дома", — приводит слова чиновника пресс-служба Совета министров.
Электронным правительством (e-Government) называют систему государственного управления, основанную на автоматизации управленческих процессов в масштабах страны.
БелаПАН.
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Минск, 6 сентября. Тема создания электронного правительства обсуждена в ходе визита первого заместителя премьер-министра Александр Турчина на предприятие...
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