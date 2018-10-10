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Новый белорусско-российский лифт презентуют на Форуме регионов в Могилеве

11.10.2018 — Новости Экономики | Полымя  
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Образец лифта совместного производства презентуют на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Новый белорусско-российский лифт презентуют на Форуме регионов в Могилеве

Несколько месяцев назад подписано соглашение о создании совместного предприятия между «Могилевлифтмашем» и московской компанией. Готовый продукт планируется создать к концу года, а позже — выйти на мощность производства до 10 тыс. лифтов в год.

«Могилевлифтмаш» активно сотрудничает с Иркутской областью, совместные предприятия открыты в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Источник: БелТА

 
Теги: Могилев
 
 
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Образец лифта совместного производства презентуют на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».
 
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