Новый белорусско-российский лифт презентуют на Форуме регионов в Могилеве

Образец лифта совместного производства презентуют на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».





Несколько месяцев назад подписано соглашение о создании совместного предприятия между «Могилевлифтмашем» и московской компанией. Готовый продукт планируется создать к концу года, а позже — выйти на мощность производства до 10 тыс. лифтов в год.

«Могилевлифтмаш» активно сотрудничает с Иркутской областью, совместные предприятия открыты в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Источник: БелТА