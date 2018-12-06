Дефиле в шубах и вышиванках. В Гродно выберут самую красивую работницу ЖКХ области

В профсоюзном конкурсе красоты «Супер Леди-2018». За титул и эксклюзивную диадему, украшенную камнями и горным хрусталем, будут сражаться девушки самых разных возрастов и профессий. Среди конкурсанток – диспетчер, швея, мастер производственного участка, специалист по кадрам и юрисконсульт. Всего в конкурсе примут участие 12 девушек.

– Откроет мероприятие эффектное лазерное шоу. Помимо традиционных выходов в деловой одежде и вечерних платьях мы приготовили дефиле в цветных шубах и вышиванках,– рассказали в Гродненском областном комитете профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. – Конечно же участниц ждет и творческий конкурс.

Обладательниц титулов и наград выберет жюри, в отдельных номинациях свой выбор сделают зрители и интернет-пользователи. Победительницы конкурса получат подарки от профсоюза, а также туристическую поездку по Беларуси.





Что? Конкурс красоты «Супер Леди-2018».

Где? Гродненский областной драматический театр.

Когда? 14 декабря, 15.00