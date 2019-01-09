Совет Европы сожалеет об очередном смертном приговоре, вынесенном в Беларуси

Совет Европы сожалеет об очередном смертном приговоре, вынесенном Могилевским областным судом. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хельтгена.



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«Мы надеемся, что это решение может быть отменено судом вышестоящей инстанции. Совет Европы продолжает призывать Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене», — говорится в заявлении представителя Совета Европы.

Напомним, 9 января Могилевский областной суд приговорил к смертной казни 36-летнего бобруйчанина Александра Осиповича за убийство двух девушек с особой жестокостью. 20 июля 2018 года в ванной его квартиры нашли их тела со следами насильственной смерти.

Беларусь остается единственным в Европе государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. В 2018 году были казнены четверо — Алексей Михаленя, Виктор Летов, Семен Бережной и Игорь Гершанков. Сейчас, по данным правозащитников, в камере смертников находятся Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.