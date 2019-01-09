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Совет Европы сожалеет об очередном смертном приговоре, вынесенном в Беларуси
10.01.2019 10:11 — Новости Экономики | Tut.by
Совет Европы сожалеет об очередном смертном приговоре, вынесенном Могилевским областным судом. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хельтгена.
«Мы надеемся, что это решение может быть отменено судом вышестоящей инстанции. Совет Европы продолжает призывать Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене», — говорится в заявлении представителя Совета Европы.
Напомним, 9 января Могилевский областной суд
Беларусь остается единственным в Европе государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. В 2018 году были казнены четверо — Алексей Михаленя, Виктор Летов, Семен Бережной и Игорь Гершанков. Сейчас, по данным правозащитников, в камере смертников находятся Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.
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Совет Европы продолжает призывать Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене.
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