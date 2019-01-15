Руководство «Динамо»: Провести День Воли на стадионе невозможно

Праздничного концерта в честь Дня Воли на стадионе «Динамо» не будет. Об этом TUT.BY рассказали в руководстве стадиона.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, сегодня организаторы празднования Дня Воли заявили , что концерт в этом году планируется провести на стадионе «Динамо». У себя в Facebook они написали, что с руководством стадиона оргкомитет уже провел предварительное обсуждение варианта проведения на этой площадке Дня Воли 2019.

«Атрымана інфармацыя, што ёсць магчымасць закрыць поле і бегавыя дарожкі адмысловым пакрыццём, паставіць сцэну, забяспечыць наведнікаў харчаваннем і цёплымі напоямі праз шматлікія кропкі продажу на стадыёне. У гэты час на стадыёне не плануецца вялікіх мерапрыемстваў: футбольны сезон пачнецца ў красавіку, а Еўрапейскія гульні адбудуцца ў чэрвені-ліпені, таму стадыён будзе гатовы прыняць Дзень Волі пры пазітыўным адказе Мінгарвыканкама», — написали организаторы.

В «Динамо» заявили, что никаких предварительных обсуждений и договоренностей с организаторами Дня Воли не было.

— Руководство ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо» сообщает о том, что с руководством стадиона предварительного обсуждения варианта проведения Дня Воли на стадионе не было. Дополнительно сообщаем о невозможности проведения Дня Воли на территории стадиона, так как Национальный олимпийский стадион является главной спортивной ареной страны, главной площадкой для проведения II Европейских игр. Ориентирован он на проведение спортивно-массовых, культурно-зрелищных мероприятий, но в данный момент находится в активной фазе подготовки к Европейским играм, следовательно проведение спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий сейчас ограничено, — заявили в ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо».