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Руководство «Динамо»: Провести День Воли на стадионе невозможно

16.01.2019 15:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Праздничного концерта в честь Дня Воли на стадионе «Динамо» не будет. Об этом TUT.BY рассказали в руководстве стадиона.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, сегодня организаторы празднования Дня Воли заявили, что концерт в этом году планируется провести на стадионе «Динамо». У себя в Facebook они написали, что с руководством стадиона оргкомитет уже провел предварительное обсуждение варианта проведения на этой площадке Дня Воли 2019.

«Атрымана інфармацыя, што ёсць магчымасць закрыць поле і бегавыя дарожкі адмысловым пакрыццём, паставіць сцэну, забяспечыць наведнікаў харчаваннем і цёплымі напоямі праз шматлікія кропкі продажу на стадыёне. У гэты час на стадыёне не плануецца вялікіх мерапрыемстваў: футбольны сезон пачнецца ў красавіку, а Еўрапейскія гульні адбудуцца ў чэрвені-ліпені, таму стадыён будзе гатовы прыняць Дзень Волі пры пазітыўным адказе Мінгарвыканкама», — написали организаторы.

В «Динамо» заявили, что никаких предварительных обсуждений и договоренностей с организаторами Дня Воли не было.

— Руководство ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо» сообщает о том, что с руководством стадиона предварительного обсуждения варианта проведения Дня Воли на стадионе не было. Дополнительно сообщаем о невозможности проведения Дня Воли на территории стадиона, так как Национальный олимпийский стадион является главной спортивной ареной страны, главной площадкой для проведения II Европейских игр. Ориентирован он на проведение спортивно-массовых, культурно-зрелищных мероприятий, но в данный момент находится в активной фазе подготовки к Европейским играм, следовательно проведение спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий сейчас ограничено, — заявили в ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо».

 
 
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Сегодня организаторы празднования Дня Воли заявили, что концерт в этом году планируется провести на стадионе «Динамо». И написали, что с руководством стадиона...
 
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