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Власти боятся продешевить при продаже акций «Белинвестабанка», Банка Дабрабыт и «Приорбанка»

15.04.2019 17:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направил в правительство Беларуси официальное предложение по покупке пакета акций Белинвестбанка. Об этом заявил на пресс-конференции в Минске председатель правления Белинвестбанка Андрей Бриштелев.


Фото с сайта vbw.pl

Напомним, в 2015 году ЕБРР и правительство Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает продажу государством к 2020 году контрольного пакета акций ОАО «Белинвестбанк» — четвертого по величине банка страны. До этого ЕБРР планировал приобрести 20−25% акций белорусского банка. За прошедшее время европейский банк предоставил Белинвестбанку предприватизационное финансирование в размере около 100 млн долларов.

«Пакет документов [ЕБРР] поступил, он находится у собственника — в правительстве», — сказал сегодня Бриштелев. Он отказался озвучить возможные условия вхождения европейского банка в акционерный капитал Белинвестбанка, сославшись на то, что это предмет переговоров собственника и ЕБРР.

В Европейском банке реконструкции и развития подтвердили, что недавно направили свои предложения в правительство, но от других комментариев отказались.

По информации TUT.BY, документы от ЕБРР сейчас находятся в Госкомитете по имуществу (ГКИ).

В ГКИ заявили, что предложение от ЕБРР получили, но оно еще не прошло даже первого обсуждения с заинтересованными госорганами. Там также отметили, что в истории с покупкой ЕБРР госпакета акций Приорбанка в размере около 6% «конкретики больше», потому что их стоимость оценена в 17 млн евро. Сейчас проходит процесс консолидации госпакета акций Приорбанка.

Намерение ЕБРР войти в акционерный капитал Белинвестбанка подтвердил в начале марта нынешнего года президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти на встрече с Александром Лукашенко. Чакрабарти отметил, что впервые за многие годы Белинвестбанк смог получить серьезную прибыль. Он заверил, процесс вхождения в акционерный капитал «будет реализовываться на коммерческой основе, что позволит обеспечить привлекательность для иностранных инвесторов, которые также придут в Беларусь». «Это позволит нам снизить процентные ставки при выходе Белинвестбанка на международную арену», — добавил президент ЕБРР. «Если поступает от них официальное предложение, то до конца года мы планировали уже все процедуры провести», — охарактеризовал министр экономики Дмитрий Крутой временные параметры ожидаемой сделки (цитата БЕЛТА).

На минувшей неделе Крутой встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию, который обратил «особое внимание на важность продолжения работы по предприватизационной поддержке „Белинвестбанка“ и „Банк Дабрабыта“, а также по ряду предприятий реального сектора», сообщает пресс-служба Минэка.

Ранее источники TUT.BY в банковских кругах говорили, что ЕБРР рассчитывает купить 20−25% акций Белинвестбанка, ориентируясь на оценку его стоимости на уровне ниже одного капитала. Однако белорусские власти настаивают «на капитале и выше».

За сколько государство готово продать Белинвестбанк?

По итогам 2018 года Белинвестбанк заработал прибыль в размере 45,2 млн рублей, что на порядок больше, чем изначально планировалось. План на 2019 год — 75−76 млн рублей, сказал журналистам Андрей Бриштелев.

Предправления Белинвестбанка подтвердил, что в меморандуме с ЕБРР есть пункт, согласно которому «банк должен избавиться от непрофильных активов». Сейчас таковыми являются «Агрофирма «Фаличи» и «Горизонт-Белинвест-Девелопер». Бриштелев уточнил, что работа в этом направлении ведется, «вопросы могут быть решены до конца года, но последнее слово за собственником».

Что касается Банка Дабрабыт (бывший Банк Москва-Минск), то, по информации TUT.BY, вопрос о продаже контрольного пакета акций может быть решен без участия ЕБРР. В настоящее время ведутся переговоры с китайскими финансовыми институтами и турецким «Зираат Банком». Но опять же многое Минск сменил название и надеется на успешную приватизацию">упирается в стоимость.

 
Теги: Минск
 
 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направил в правительство Беларуси официальное предложение по покупке пакета акций Белинвестбанка. Об этом заявил...
 
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