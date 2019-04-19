Лукашенко о Куропатах: Какие ко мне претензии?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 20 апреля на республиканском субботнике принял участие в посадке деревьев на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина». После он пообщался с журналистами и прокомментировал ситуацию с Куропатами, сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко отметил, что не стоит преувеличивать градус политизации соответствующей тематики.

«Люди сегодня заняты на заводах, фабриках, сеют хлеб — понимая, что без этого нельзя. Они даже не знают про наши хитросплетения, какие-то дебаты, градусы. А те, кто это слышит, задаются вопросом: что, больше нечего делать? Другие спрашивают, кто больше в теме: „Что, опять“? Ведь на Куропатах выросли многие наши оппозиционные политики, — сказал Лукашенко. — И мне казалось, что тема Куропат стала той, которая должна быть в обществе. Я уже думал, что никто больше не будет эту проблему политизировать, и никто не будет наживаться на этой теме как политик. А нет…».

Говоря о наведении в Куропатах порядка, Александр Лукашенко отметил: «Какие ко мне претензии? Меня попросили, потребовали, меня упрекали постоянно, почему там нет порядка. Но и на „Большом разговоре“ я сказал: „Хорошо, если на то пошло, надо президенту и здесь порядок навести, я постараюсь“. Люди, которым было поручено, с душой пришли, вычистили эту территорию, огородили легким заборчиком. Там еще не закончено. На забор мы вывесим цветы, как на проспекте Победителей на разделительной полосе. Мы сделаем ворота, чтобы туда люди могли зайти и выйти».

Снос крестов в Куропатах

Напомним, урочище Куропаты — место гибели жертв политических репрессий 1930−1940-х годов. 4 апреля там снесли кресты , которые Дмитрий Дашкевич установил летом вместе с другими активистами вдоль кромки леса. Общественность, в том числе нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, осудили снос крестов. Но в Министерстве лесного хозяйства TUT.BY объясняли: все документы на «благоустройство территории» есть и все согласовано с заинтересованными сторонами. А пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила , что президент еще во время «Большого разговора» 1 марта поручил соответствующим ведомствам навести порядок в Куропатах. По словам Эйсмонт, все должно быть сделано «согласно нашим обычаям, религиозным традициям, согласно плану».

Позже, 13 апреля, в Куропатах снова снесли кресты . На этот раз — металлические, которые стояли вдоль МКАД. На их месте высадили деревья. В эфире новостей телеканала «Беларусь 1» объяснили, что здесь проходил субботник по благоустройству территории: более сотни добровольцев, представителей БРСМ, «Белой Руси», профсоюзов страны, ветеранских и других организаций убирали территорию от мусора, спиленных веток и деревьев. После очередного сноса крестов с обращением выступил глава Католической церкви Беларуси, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Происходящее он назвал «святотатством» и призвал «остановить «крыжалом».