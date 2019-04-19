|
Лукашенко о Куропатах: Какие ко мне претензии?
20.04.2019 14:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 20 апреля на республиканском субботнике принял участие в посадке деревьев на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина». После он пообщался с журналистами и прокомментировал ситуацию с Куропатами,
Александр Лукашенко отметил, что не стоит преувеличивать градус политизации соответствующей тематики.
«Люди сегодня заняты на заводах, фабриках, сеют хлеб — понимая, что без этого нельзя. Они даже не знают про наши хитросплетения, какие-то дебаты, градусы. А те, кто это слышит, задаются вопросом: что, больше нечего делать? Другие спрашивают, кто больше в теме: „Что, опять“? Ведь на Куропатах выросли многие наши оппозиционные политики, — сказал Лукашенко. — И мне казалось, что тема Куропат стала той, которая должна быть в обществе. Я уже думал, что никто больше не будет эту проблему политизировать, и никто не будет наживаться на этой теме как политик. А нет…».
Говоря о наведении в Куропатах порядка, Александр Лукашенко отметил: «Какие ко мне претензии? Меня попросили, потребовали, меня упрекали постоянно, почему там нет порядка. Но и на „Большом разговоре“ я сказал: „Хорошо, если на то пошло, надо президенту и здесь порядок навести, я постараюсь“. Люди, которым было поручено, с душой пришли, вычистили эту территорию, огородили легким заборчиком. Там еще не закончено. На забор мы вывесим цветы, как на проспекте Победителей на разделительной полосе. Мы сделаем ворота, чтобы туда люди могли зайти и выйти».
Снос крестов в Куропатах
Напомним, урочище Куропаты — место гибели жертв политических репрессий 1930−1940-х годов. 4 апреля там
Позже, 13 апреля, в Куропатах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко отметил, что не стоит преувеличивать градус политизации о ситуации в Куропатах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)