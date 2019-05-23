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После проверки Госконтроля были наказаны 600 руководителей сельхозпредприятий
24.05.2019 11:05 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Комитет Госконтроля провел целый ряд проверок в сельском хозяйстве, после чего возбудил 15 уголовных дел, наказал сотни руководителей и выявил тысячи нарушений.
Об этом рассказал накануне после встречи с президентом глава КГК Леонид Анфимов в эфире «Беларусь-1» в программе «Разговор у президента».
Глава Госконтроля отметил, что в ходе проверки сельхозорганизаций было выявлено около 2,5 тысяч нарушений, около 600 руководителей были наказаны, 86 руководителей и специалистов райисполкомов привлечены к дисциплинарной ответственности, было возбуждено 15 уголовных дел. При этом проверки еще не завершились: в КГК полагают, что только так можно держать отрасль в тонусе и сохранять там порядок.
Накануне президент Беларуси
Напомним, что в марте президент посетил одно из хозяйств Шклова, а
В этот же день президент
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Комитет Госконтроля провел целый ряд проверок в сельском хозяйстве, после чего возбудил 15 уголовных дел, наказал сотни руководителей и выявил тысячи нарушений.
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