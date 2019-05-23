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После проверки Госконтроля были наказаны 600 руководителей сельхозпредприятий

24.05.2019 11:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Комитет Госконтроля провел целый ряд проверок в сельском хозяйстве, после чего возбудил 15 уголовных дел, наказал сотни руководителей и выявил тысячи нарушений.

Об этом рассказал накануне после встречи с президентом глава КГК Леонид Анфимов в эфире «Беларусь-1» в программе «Разговор у президента».

Глава Госконтроля отметил, что в ходе проверки сельхозорганизаций было выявлено около 2,5 тысяч нарушений, около 600 руководителей были наказаны, 86 руководителей и специалистов райисполкомов привлечены к дисциплинарной ответственности, было возбуждено 15 уголовных дел. При этом проверки еще не завершились: в КГК полагают, что только так можно держать отрасль в тонусе и сохранять там порядок.

Накануне президент Беларуси принял с докладом председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова и вице-премьера Владимира Дворника. Александру Лукашенко рассказали о повышении эффективности использования лесных ресурсов, были обсуждены первоочередные задачи, которые необходимо решить в ближайшей перспективе в лесной отрасли.  

Напомним, что в марте президент посетил одно из хозяйств Шклова, а побывал в коровниках, где отметил плохие условия содержания коров, сравнив их с Освенцимом.

В этот же день президент заявил, что недоволен развитием предприятий Могилевской области. В итоге заместитель премьер-министра Михаил Русый, министр сельского хозяйства Леонид Заяц и глава Могилевского облисполкома Владимир Доманевский были освобождены от должностей 27 марта указами президента, а КГК начал масштабные проверки отрасли.

 
 
 
 
 
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Комитет Госконтроля провел целый ряд проверок в сельском хозяйстве, после чего возбудил 15 уголовных дел, наказал сотни руководителей и выявил тысячи нарушений.
 
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