После проверки Госконтроля были наказаны 600 руководителей сельхозпредприятий

Комитет Госконтроля провел целый ряд проверок в сельском хозяйстве, после чего возбудил 15 уголовных дел, наказал сотни руководителей и выявил тысячи нарушений.

Об этом рассказал накануне после встречи с президентом глава КГК Леонид Анфимов в эфире «Беларусь-1» в программе «Разговор у президента».

Глава Госконтроля отметил, что в ходе проверки сельхозорганизаций было выявлено около 2,5 тысяч нарушений, около 600 руководителей были наказаны, 86 руководителей и специалистов райисполкомов привлечены к дисциплинарной ответственности, было возбуждено 15 уголовных дел. При этом проверки еще не завершились: в КГК полагают, что только так можно держать отрасль в тонусе и сохранять там порядок.

Накануне президент Беларуси принял с докладом председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова и вице-премьера Владимира Дворника. Александру Лукашенко рассказали о повышении эффективности использования лесных ресурсов, были обсуждены первоочередные задачи, которые необходимо решить в ближайшей перспективе в лесной отрасли.

Напомним, что в марте президент посетил одно из хозяйств Шклова, а побывал в коровниках, где отметил плохие условия содержания коров, сравнив их с Освенцимом.