ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство Беларуси предлагает Узбекистану масштабные проекты по производству техники

18.06.2019 12:20 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Правительство Беларуси предлагает Узбекистану масштабные проекты по производству техники
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси заинтересовано в промышленной кооперации с Узбекистаном и предлагает реализовать масштабные проекты по производству техники. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Дворник сегодня на заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приоритетными направлениями являются сотрудничество в агропромышленном комплексе, машиностроении, пищевой и фармацевтической отраслях, легкой промышленности. Особое внимание уделяем промышленной кооперации, созданию совместных производств, - отметил Владимир Дворник. - Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабные проекты по созданию производств грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. Минский автомобильный завод готов принять участие в создании таких производств с высокой степенью локализации". Перспективы для взаимодействия есть также в фармацевтической отрасли и легкой промышленности.

Что касается сотрудничества в сфере сельского хозяйства, достигнуты договоренности по созданию молочно-товарных комплексов в Узбекистане за счет средств узбекской стороны с привлечением белорусских проектных и строительных организаций, комплектацией белорусским оборудованием, а также поставками КРС белорусской селекции. В апреле 2019 года в Ташкентской области создано совместное предприятие "Здравушка Ташкент", по этому проекту планируется построить завод по переработке молока и молочно-товарный комплекс на 1 тыс. голов. "Белорусская сторона готова реализовать такие же проекты в других регионах Узбекистана", - подчеркнул Владимир Дворник.

По его мнению, прорывными могут стать проекты по автоматизации газотранспортной и газораспределительной сетей Узбекистана с участием белорусских предприятий.

Белорусская сторона также предлагает активнее взаимодействовать в области информационных технологий, прежде всего наладить связи между парками высоких технологий. "Мы накопили опыт в создании и развитии ПВТ и можем им поделиться. Готовы также организовать обучение узбекских абитуриентов в вузах Беларуси по IT-специальностям", - сказал белорусский вице-премьер.

Беларусь способна увеличить поставки в Узбекистан сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники, карьерных самосвалов, продукции деревообработки, нефтехимии, фармацевтики, медицинской техники, продовольственных товаров, племенного скота. По словам Владимира Дворника, есть заинтересованность в качественной узбекской продукции, в первую очередь это свежие и переработанные фрукты и овощи, орехи, хлопковое волокно, медная проволока и другие товары.

Правительственная делегация Узбекистана посещает Беларусь 17-19 июня. В августе этого года планируется официальный визит в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси заинтересовано в промышленной кооперации с Узбекистаном и предлагает реализовать масштабные проекты по...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси завершается первый укос трав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика