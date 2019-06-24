В Верхнедвинском районе завершается уборка трав первым укосом

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В районе завершается заготовка кормов первым укосом. С этой задачей успешно справились труженики ОАО «Балины».

Старания земледельцев и погодные условия способствовали хорошему росту трав. В сельхозпредприятии скошено 712 гектаров площадей, заготовлено 7507 тонн сенажа и 128 тонн – сена.

На КВК-800 корма первого укоса заготавливали А. Дерко и В. Гарбуль. На косилках работали П. Чувахов, В. Смулько и В. Заброцкий, на грабилках – Д. Кич и С. Амбружевич.

Задействованы пресс-подборщик и 8 единиц техники на отвозке.

– Заготовку кормов в этом году начали раньше, чем в предыдущем, – говорит директор сельхозпредприятия Вячеслав Казуро. – Всего необходимо за сезон заготовить 8200 тонн сенажа, который «доберём» вторым укосом. Убирать спешили, но и о качестве не забывали. Чтобы приготовить правильный корм, нужно соблюдать технологию. Чем качественнее корма, тем лучше молоко. Помогаем соседям – СП «Дриссенский» – завершить кормозаготовку. Сейчас там работает на КВК-800 В. Гарбуль.

Сухую и солнечную погоду используем для заготовки сена. Солнце способствует хорошему подвяливанию зелёной массы. На подкосе пастбищ и заготовке сена заняты районные лидеры П. Чувахов и В. Смулько.

Созданы все условия для плодотворной работы механизаторов. Они обеспечены двухразовым питанием, налажен подвоз воды, на тракторах работают кондиционеры.

Ведутся уход за посевами, химобработка, подкормка кукурузы. К приёмке урожая готовится зерносушильное хозяйство. В ближайшее время предстоит убрать семенники многолетних трав, а это около 300 гектаров посевов.

Ксения ТОМАШЕВИЧ.

НА СНИМКЕ: (слева направо) П. Чувахов и В. Смулько.