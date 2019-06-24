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В Верхнедвинском районе завершается уборка трав первым укосом
25.06.2019 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В районе завершается заготовка кормов первым укосом. С этой задачей успешно справились труженики ОАО «Балины».
Старания земледельцев и погодные условия способствовали хорошему росту трав. В сельхозпредприятии скошено 712 гектаров площадей, заготовлено 7507 тонн сенажа и 128 тонн – сена.
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> В районе завершается заготовка кормов первым укосом. С этой задачей успешно справились труженики ОАО «Балины». Старания земледельцев и погодные условия...
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