Между конем и зубром. Чем завершился конфликт вокруг конкурса «Человек дела»

Источник материала: Tut.by

В прошлом году в Беларуси было два конкурса для деловых кругов со схожими названиями — «Человек дела» и «Человек своего дела». Выяснение отношений между организаторами даже дошло до суда . Но серьезных разборок не получилось, и каждый пошел по своему пути.



Виктор Жук. Фото: человекдела.бел

Главным действующим лицом в этой истории является медиаменеджер Виктор Жук, который, как он утверждает, много лет назад стоял у истоков создания журнала «Дело» и конкурса «Человек дела». Но для организации и проведения конкурса, инициатором которого выступала редакция государственного журнала «Дело», Жук активно привлекал частное предприятие «Дело (Восток + Запад)», где бизнесмену принадлежит 100%-я доля в уставном фонде компании, а также ЗАО «Издательская группа «Дело», где ему принадлежит 50%.

В ноябре 2017 года Виктор Жук был уволен с должности гендиректора госпредприятия «Редакция журнала «Дело (Восток + Запад)» в связи с совершением правонарушений, создающих условия для коррупции.

Налоги доплачены, коррупции не выявлено. Уголовное дело в отношении Виктора Жука прекращено

В 2018 году госжурнал захотел провести конкурс «Человек дела», но выяснилось, что права на товарный знак «Человек дела» принадлежат Жуку. В итоге на свет появился конкурс « Человек своего дела ». Но это не понравилось бизнесмену, и он подал на организаторов конкурса в суд.

В результате каждый остался при своем, но название конкурса изменилось.

На минувшей неделе в малом зале Дворца республики прошел конкурс « Человек дела ». Победителями по традиции объявлено 12 топ-менеджеров. По словам Виктора Жука, в этом году на победу претендовали около 150 кандидатов. Лауреатами конкурса «Человек дела — 2019» стали гендиректор «Керамин» Александр Яновский, фермер Михаил Шруб, глава «Олмисервис» Михаил Зайкин, директор «Праймилка» Анатолий Белявский, основатель компаний «Диамантпром» и «Платина-груп» Алексей Карягин, совладелец группы компаний «СТиМ» Игорь Черненко и другие. Они получили дипломы издательской группы и скульптурные композиции Сергея Гумилевского «На коне!».



Михаил Шруб.Фото: человекдела.бел

11 июля журнал «Дело» проводит в Robinson Club конкурс под названием «Зубры экономики-2019». Лауреатов наградят дипломами, призами и скульптурными композициями Ярослава Филипповича «Мощь и сила белорусского бизнеса «Зубр»». По данным Мининформа , совету конкурса было предложено более 100 претендентов. В финальный пул вошли руководители 29 субъектов хозяйствования, широко известных не только в Беларуси, но в ближнем и дальнем зарубежье: «БелАЗ», «Белкоммунмаш», «Лидагропроммаш», «Могилевлифтмаш», «Минск Кристалл», «Минский завод гражданской авиации № 407», «Витьба», «Милкавита», «Гранит» и другие.