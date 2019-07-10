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Между конем и зубром. Чем завершился конфликт вокруг конкурса «Человек дела»
11.07.2019 12:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В прошлом году в Беларуси было два конкурса для деловых кругов со схожими названиями — «Человек дела» и «Человек своего дела». Выяснение отношений между организаторами даже дошло
Главным действующим лицом в этой истории является медиаменеджер Виктор Жук, который, как он утверждает, много лет назад стоял у истоков создания журнала «Дело» и конкурса «Человек дела». Но для организации и проведения конкурса, инициатором которого выступала редакция государственного журнала «Дело», Жук активно привлекал частное предприятие «Дело (Восток + Запад)», где бизнесмену принадлежит 100%-я доля в уставном фонде компании, а также ЗАО «Издательская группа «Дело», где ему принадлежит 50%.
В ноябре 2017 года Виктор Жук был уволен с должности гендиректора госпредприятия «Редакция журнала «Дело (Восток + Запад)» в связи с совершением правонарушений, создающих условия для коррупции.
В 2018 году госжурнал захотел провести конкурс «Человек дела», но выяснилось, что права на товарный знак «Человек дела» принадлежат Жуку. В итоге на свет появился конкурс «
В результате каждый остался при своем, но название конкурса изменилось.
На минувшей неделе в малом зале Дворца республики прошел конкурс «
11 июля журнал «Дело» проводит в Robinson Club конкурс под названием «Зубры экономики-2019». Лауреатов наградят дипломами, призами и скульптурными композициями Ярослава Филипповича «Мощь и сила белорусского бизнеса «Зубр»». По данным
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В прошлом году было два конкурса для деловых кругов со схожими названиями - «Человек дела» и «Человек своего дела». Выяснение отношений между организаторами даже...
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