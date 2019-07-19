Электричество по часам

Источник материала: Вороновская газета





С 1 июля у абонентов электроснабжающих организаций появился еще один вариант тарифа: сутки делятся на три части. Счетчики электроэнергии можно перевести на «умный учет» и экономить на оплате. Возник естественный вопрос — как реализовать это на практике? Пояснения дает заместитель начальника по сбыту электроэнергии Вороновского РЭС О.А. Яцына.







Цена вопроса

— Введение дифференцированного по трем временным периодам тарифа на электричество предусмотрено постановлением Совмина от 1 июля 2019 года №442. До этого действовали одноставочный тариф и дифференцированный по времени суток, — рассказывает Ольга Анатольевна. — Сегодня большинство вороновцев платит по одноставочному. Для тех, кто живет в квартире с электроплитой, независимо от объема потребления, действует тариф 0,1484 рубля за 1 кВт/ч, с газовой — 0,1746 руб. за 1 кВт/ч. Второй тариф — дифференцированный по времени суток. В часы минимальных нагрузок, с 22:00 до 17:00, один кВт/ч стоит 0,1039 и 0,1222 руб. (электроплита и газ соответственно), максимальных нагрузок, с 17:00 до 22:00, — 0,2968 и 0,3492 руб. По этому тарифу платит только шесть семей в районе.

Пока еще никто из вороновцев не опробовал третий вариант — оплата по трем временным периодам. Жильцы с газовой плитой будут оплачивать: с 6.00 до 17.00 — 0,1222 руб., с 17.00 до 23.00 — 0,3143 руб., а с 23.00 до 6.00 — 0,1048 руб. В домах, где установлены электрические плиты, с 6.00 до 17.00 1 кВт/час обойдется в 0,1039 руб., с 17.00 до 23.00 — в 0,2671 руб., а с 23.00 до 6.00 — в 0,0890 руб.

Какой тариф выгоднее?

Предположим, семья из трех человек живет в квартире с газовой плитой, в месяц расходует 130 кВт/ч. По одноставочному тарифу жильцы заплатят 130х0,1746 = 22,70 руб. Возьмем тариф, дифференцированный по времени суток. Пускай семья расходует вечером 25 кВт/ч, остальные 105 кВт/ч — после 22:00 и днем. Выходит, 25х0,3492 + 105х0,1222 = 21,56 руб. Предположим, семья решит перейти на новый тариф и будет расходовать днем 20 кВт/ч, вечером — 25 кВт/ч и в другое время 85 кВт/ч. Тогда в сумме получится: 20х0,1222 + 25х0,3143 + 85х0,1048 = 19,21 руб.

Реально сэкономят на электричестве те, кто будет стирать, убирать и готовить ночью или днем — вечером электричество дороже всего. Иначе переход на дифференцированные тарифы нецелесообразен.

Совет не во вред

В течение месяца записывайте показания счетчика с 22.00 до 17.00 и с 17.00 до 22.00. Так вы сможете получить хотя бы приблизительную информацию о том, в какое время и сколько электроэнергии вы потребляете. Зная тарифы, можно посчитать, будет ли для вас эффективен переход на дифференцированную систему. Следует проанализировать и свой ритм жизни, от которого зависит использование электроприборов.

Главное условие

Сама по себе новая система не заработает. Новшество доступно для тех, у кого установлен электронный счетчик. Таких немало, ведь новостройки сдают с этими приборами, а также многим меняют устаревшие — индукционные. Кстати, плановая замена и настройка — бесплатные. Работник электроснабжающей организации запрограммирует электронный счетчик на «умный» учет по заявлению жильца.

На Вороновщине электронные счетчики установлены в 8 300 домах абонентов. Это более половины от всех потребителей электроэнергии в районе.

Кстати, если потребитель спустя какое-то время пришел к выводу, что платить по дифференцированным тарифам ему все-таки невыгодно, может отказаться от этой услуги и снова платить за электроэнергию по одноставочному тарифу. Для этого необходимо написать заявление в энергосберегающую организацию, но переход в этот раз будет уже платным.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

Специалисты рассчитывают, что введение дополнительной дифференциации приведет к переносу части электропотребления на ночное время и сгладит вечерний максимум нагрузки энергосистемы. Кроме того, трехставочный тариф позволит экономить на оплате до 11%.