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Важное звено в успешном животноводстве

19.11.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Важное звено в успешном животноводстве
Тереса Вацлавовна Акута, директор Ивьевского районного унитарного коммунального предприятия " Станция по племенному делу и искусственному осеменению сельхозживотных".

Племенное дело служит цели получения животных с наивысшей производительностью и с максимальной способностью к передаче потомству хозяйственно полезных признаков. 
Большие качественные требования к скоту как источнику продовольствия определяют важность данной работы.
Выявление животных с наследственными задатками высокой продуктивности достигается путем регулярного и точного учета определенных признаков и наследственных задатков по качеству их потомства. Разведение племенных животных - труд упорный и долгий, стратегический.

Служению данной работе посвятила свою жизнь Тереса Вацлавовна Акута, уроженка д. Старченяты. Закончила 9 классов Старченятской ВШ в 1979 году, поступила в Волковысский сельхозтехникум, который закончила в 1983 году. Позже поступила на заочное отделение Ленинградского сельхозинститута.
После окончания техникума работала в Ошмянском районе заведующей фермой "Погири" в колхозе "Каменнный Лог". Вскоре вернулась на работу в колхоз "Ивье", которым руководил С.К. Данилевич, являлась зоотехником-селекционером хозяйства до 1997 года.
18 августа 1997 года перешла работать в племстанцию. Десять лет работала здесь зоотехником, в апреле 2020 г. исполнится двенадцать лет работы в должности директора.
В ИРУКП трудится одиннадцать человек - в том числе: главный бухгалтер, зоотехник, два оператора по искусственному осеменению животных. 
Каждый день труда направлен на улучшение качества коров дойного стада, передачу лучших генетических свойств скоту при выращивании молодняка.
Можно отметить добросовестный труд в племенной работе зоотехников-селекционеров из КСУП "Баума" фермы “Меляхи” Терезы Феликсовны Малышко и КСУП "Субботники" комплекса "Субботники" Татьяны Петровны Юхневич - профессиональных представителей племенной работы в районе.
Репутация директора сложилась за 35 лет работы в профессии, в том числе и за 12 директорских лет. Есть грамоты, поощрения и благодарственные письма за многолетний труд в племенной службе.
Тереса Вацлавовна - мать двоих сыновей: Денис - программист, закончил математический факультет Гродненского университета, Вадим - Ивьевский ГСПЛ, работает строителем в Минске. У нее две внучки и внук.
С профессиональным праздником, Тереса Вацлавовна!

 
Теги: Минск
 
 
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Тереса Вацлавовна Акута, директор Ивьевского районного унитарного коммунального предприятия " Станция по племенному делу и искусственному осеменению...
 
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