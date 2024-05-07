Сенаторы Беларуси посетили ранее неизвестные захоронения времен Великой Отечественной войны под Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Минском нашли новые массовые захоронения убитых в годы Великой Отечественной войны мирных жителей и военнопленных. Почтить их память пришли члены верхней палаты парламента Беларуси.

В ямах останки сотни тысяч людей. Исследователи работают с ними в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны. Среди убитых не только солдаты, но и женщины, и дети.

«Нет оправдания нацизму, нет оправдания тем людям, которые совершали это, если их можно назвать людьми. Их невозможно назвать людьми, потому что здесь мирные жители. Здесь женщины, здесь дети. Они просто уничтожали наш народ, истребляли наш народ. Поэтому мы в долгу перед теми, кто отстоял свободу и независимость, кто ценой своей жизни дал нам мирное небо», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

По данным следствия, в годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий белорус.