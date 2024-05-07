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Сенаторы Беларуси посетили ранее неизвестные захоронения времен Великой Отечественной войны под Минском
07.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под Минском нашли новые массовые захоронения убитых в годы Великой Отечественной войны мирных жителей и военнопленных. Почтить их память пришли члены верхней палаты парламента Беларуси.
В ямах останки сотни тысяч людей. Исследователи работают с ними в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны. Среди убитых не только солдаты, но и женщины, и дети.
По данным следствия, в годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий белорус.
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Сенаторы Беларуси посетили ранее неизвестные захоронения времен Великой Отечественной войны под Минском
В ямах останки сотни тысяч людей. Исследователи работают с ними в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны.
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