«Можно спокойно жить»: польский судья объяснил желание обосноваться в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Судья из Варшавы просит защиты у белорусских властей. Томаш Шмидт осуждает агрессивную риторику польских политиков в отношении Беларуси и России. Однако открыто говорить о своей позиции на родине он не может и боится за свою жизнь, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Томаш Шмидт публично подписал заявление об отставке. В Минске он уже неделю. Возвращение в Польшу для него опасно для жизни.

«Я имел доступ к секретным документам. И проблемы сфабриковать дело и обвинить меня в шпионаже в пользу России, Беларуси или Китая у них не будет. Если я стану целью для польских, американских или британских спецслужб, то они действуют по-другому. Это может быть, например, автокатастрофа, поэтому я хотел бы обратиться к господину Александру Лукашенко, чтобы попросить охрану и опеку президента Беларуси», – пояснил Томаш Шмидт.