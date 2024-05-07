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«Можно спокойно жить»: польский судья объяснил желание обосноваться в Беларуси

07.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Можно спокойно жить»: польский судья объяснил желание обосноваться в Беларуси

Судья из Варшавы просит защиты у белорусских властей. Томаш Шмидт осуждает агрессивную риторику польских политиков в отношении Беларуси и России. Однако открыто говорить о своей позиции на родине он не может и боится за свою жизнь, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Томаш Шмидт публично подписал заявление об отставке. В Минске он уже неделю. Возвращение в Польшу для него опасно для жизни.

«Я имел доступ к секретным документам. И проблемы сфабриковать дело и обвинить меня в шпионаже в пользу России, Беларуси или Китая у них не будет. Если я стану целью для польских, американских или британских спецслужб, то они действуют по-другому. Это может быть, например, автокатастрофа, поэтому я хотел бы обратиться к господину Александру Лукашенко, чтобы попросить охрану и опеку президента Беларуси», – пояснил Томаш Шмидт.

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На родине судья, по его словам, получал угрозы, а власти его преследовали за несогласие с политикой Польши в отношении Беларуси и России. Многие знакомые позицию Томаша Шмидта разделяют, но открыто говорить опасаются. «Это западная демократия», – говорит поляк.

«Польская политика не до конца независима. Большинство политиков реализуют интересы Америки и Британии, что не соответствует польскому праву. Дело в том, что США хотят втянуть Польшу в зону конфликта. Но наши политики должны серьезно задуматься и восстановить диалог с президентом Лукашенко и с Россией», – заявил Томаш Шмидт.

Томаш Шмидт раньше посещал Минск. Полякам, как и жителям Прибалтики, это сделать несложно. Для них действует безвизовый въезд в Беларусь. Одна из задач Томаша Шмидта – рассказать землякам правду о соседях, а не слухи, которыми пугают на Западе.

«Я никогда не чувствовал, что поляки как-то негативно относятся к белорусам или и к россиянам. На самом деле нет никаких проблем, чтобы мы сотрудничали, посещали друг друга. Беларусь – страна, в которой можно спокойно жить, страна, у которой есть огромный потенциал. Здесь очень мудрый руководитель», – подчеркнул Томаш Шмидт.

В ближайшее время польский судья подаст прошение о политическом убежище в Беларуси. В будущем хочет перевезти сюда и близких.

Польский МИД отреагировал на заявления Томаша Шмидта. Глава внешнеполитического ведомства Родослав Сикорский назвал экс-судью Варшавы «предателем».



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Теги: Минск
 
 
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Томаш Шмидт осуждает агрессивную риторику польских политиков в отношении Беларуси и России.
 
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