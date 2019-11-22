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Посол Украины: Не нужно тащить в Восточное партнерство страны, которые этого не хотят

22.11.2019 23:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Страны — участницы Восточного партнерства (ВП) нужно разделить на две тройки, заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, выступая 22 ноября в Минске на круглом столе, посвященном перспективам Беларуси в рамках этой инициативы.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По его словам, в свое время ВП появилось как шаг, необходимый больше Европейскому союзу, и с его стороны для Украины он был не совсем честным. «На тот момент мы очень успешно двигались к подписанию отдельного соглашения [с Евросоюзом], были одной из самых продвинутых в своих европейских отношениях страной. И ставить нас в тот момент на одну площадку, при всем уважении, с Беларусью и Арменией, на мой взгляд, было не совсем правильно. Сегодня же мы фактически остались на том же месте, что и тогда. Тем не менее не мы определяли эту политику», — сказал дипломат.

Он считает, что при построении сценария «Восточное партнерство — 2030» перед Евросоюзом и Украиной стоит «новый вызов» — разделить участников ВП на две тройки. «На ту тройку, которая лидирует в своих отношениях с Евросоюзом, я имею в виду Грузию, Украину и Молдову, и тройку, которая не хочет такой же глубокой интеграции с ЕС, как хотим мы», — заявил посол, имея в виду Азербайджан, Армению и Беларусь.

«Хотим того или нет, мы [Украина и Беларусь] движемся в разные интеграционные объединения, — сказал Кизим. — Четко заявлен интеграционный вектор Беларусью и четко заявлен вектор Украиной — полноправное участие в Европейском союзе и НАТО. И тут мы должны четко определиться в рекомендациях».

По мнению посла, Евросоюзу в следующее десятилетие придется проводить дифференциацию между двумя тройками стран ВП. «В самом Европейском союзе нет единого мнения, насколько глубоко нужно сотрудничать со странами Восточного партнерства… Да, создана тройка, как-то пытаемся отделиться, новый формат создается, но мы пока дальше не идем. Наверное, задачей ближайших лет будет вам набраться смелости, а нам — ума и розуму, чтобы эту все-таки эту дифференциацию делать и проводить ее более четко», — заявил Кизим, обращаясь к представителям ЕС.

Как считает посол Украины, не нужно тащить в Восточное партнерство страны, которые этого не хотят, и, наоборот, «дать перспективы тем, кто там хочет быть».

 
Теги: Минск
 
 
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Страны - участницы Восточного партнерства (ВП) нужно разделить на две тройки, заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, выступая 22 ноября в Минске на круглом...
 
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