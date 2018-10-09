Врач-пульмонолог рассказал, как сохранить здоровье лёгких, а кому уже сейчас необходимо протестировать дыхательную систему



Для выявления различных патологических процессов в легких, наблюдения за состоянием больного во время лечения и оценки эффективности терапии проводится специальное исследование — спирометрия, рассказала корреспонденту pinsknews.by заведующая пульмонологическим отделением Пинской центральной больницы Вероника Скиба.

Спирометрия – это процедура тестирования показателей легких, которая выполняет несколько важных функций в клинической медицине: диагностическую, оценочную, обучающую.

Система дыхания человека состоит из трех частей:

путей, по которым проходит воздух;

ткани легких, где осуществляется газообмен;

грудной клетки, главная функция которой – насосная.

Патологические изменения любого из отделов вызывают нарушения дыхания.

Кому же необходимо пройти исследование в первую очередь? Спирометрия широко применяется в пульмонологии. Кроме того, это один из основных методов диагностики бронхиальной астмы в аллергологии, а в кардиологии — сердечной одышки.

Спирометрию проводят:

если у пациента имеются жалобы со стороны органов дыхательной системы (частые простудные заболевания, хронический кашель, одышка как при физической нагрузке, так и в покое);

в случае обнаружения изменений в этих органах при проведении других методов исследования;

при нарушениях обмена газов в организме (сниженном содержании в крови кислорода, повышенном – углекислого газа);

при подготовке к другим обследованиям и оперативным вмешательствам (бронхоскопии, торакотомии).

Показание к проведению исследования могут также получить:

курильщики в возрасте от 40 лет;

работающие во вредных условиях (краска, пыль и т.п.).

12 октября организована работа «горячей линии» с участием врачей-специалистов, которым можно задать вопросы, касающиеся исследования функции внешнего дыхания: