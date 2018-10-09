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Врач-пульмонолог рассказал, как сохранить здоровье лёгких, а кому уже сейчас необходимо протестировать дыхательную систему

10.10.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Врач-пульмонолог рассказал, как сохранить здоровье лёгких, а кому уже сейчас необходимо протестировать дыхательную систему
Для выявления различных патологических процессов в легких, наблюдения за состоянием больного во время лечения и оценки эффективности терапии проводится специальное исследование — спирометрия, рассказала корреспонденту pinsknews.by заведующая пульмонологическим отделением Пинской центральной больницы Вероника Скиба.

Спирометрия – это процедура тестирования показателей легких, которая выполняет несколько важных функций в клинической медицине: диагностическую, оценочную, обучающую.

Система дыхания человека состоит из трех частей:

  • путей, по которым проходит воздух;
  • ткани легких, где осуществляется газообмен;
  • грудной клетки, главная функция которой – насосная.

Патологические изменения любого из отделов вызывают нарушения дыхания.

Кому же необходимо пройти исследование в первую очередь? Спирометрия широко применяется в пульмонологии. Кроме того, это один из основных методов диагностики бронхиальной астмы в аллергологии, а в кардиологии — сердечной одышки.

Спирометрию проводят:

  • если у пациента имеются жалобы со стороны органов дыхательной системы (частые простудные заболевания, хронический кашель, одышка как при физической нагрузке, так и в покое);
  • в случае обнаружения изменений в этих органах при проведении других методов исследования;
  • при нарушениях обмена газов в организме (сниженном содержании в крови кислорода, повышенном – углекислого газа);
  • при подготовке к другим обследованиям и оперативным вмешательствам (бронхоскопии, торакотомии).

Показание к проведению исследования могут также получить:

  • курильщики в возрасте от 40 лет;
  • работающие во вредных условиях (краска, пыль и т.п.).

12 октября организована работа «горячей линии» с участием врачей-специалистов, которым можно задать вопросы, касающиеся исследования функции внешнего дыхания:

  • 37-38-72 (с 10.00 до 11.00) – Ермоленко Светлана Александровна, врач-валеолог, заведующая отделом общественного здоровья Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии;
  • 33-06-66 (с 13.00 до 15.00) – Смотрова Светлана Ивановна, врач-терапевт, заведующая отделением профилактики городской поликлиники № 1;
  • 31-56-06 (с с 14.00 до 16.00) – Скиба Вероника Владимировна, врач-пульмонолог, заведующая пульмонологическим отделением Пинской центральной больницы.
 
 
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