Врач-пульмонолог рассказал, как сохранить здоровье лёгких, а кому уже сейчас необходимо протестировать дыхательную систему

Для выявления различных патологических процессов в легких, наблюдения за состоянием больного во время лечения и оценки эффективности терапии проводится специальное исследование — спирометрия, рассказала корреспонденту pinsknews.by заведующая пульмонологическим отделением Пинской центральной больницы Вероника Скиба.
Спирометрия – это процедура тестирования показателей легких, которая выполняет несколько важных функций в клинической медицине: диагностическую, оценочную, обучающую.
Система дыхания человека состоит из трех частей:
путей, по которым проходит воздух;
ткани легких, где осуществляется газообмен;
грудной клетки, главная функция которой – насосная.
Патологические изменения любого из отделов вызывают нарушения дыхания.
Кому же необходимо пройти исследование в первую очередь? Спирометрия широко применяется в пульмонологии. Кроме того, это один из основных методов диагностики бронхиальной астмы в аллергологии, а в кардиологии — сердечной одышки.
Спирометрию проводят:
если у пациента имеются жалобы со стороны органов дыхательной системы (частые простудные заболевания, хронический кашель, одышка как при физической нагрузке, так и в покое);
в случае обнаружения изменений в этих органах при проведении других методов исследования;
при нарушениях обмена газов в организме (сниженном содержании в крови кислорода, повышенном – углекислого газа);
при подготовке к другим обследованиям и оперативным вмешательствам (бронхоскопии, торакотомии).
Показание к проведению исследования могут также получить:
курильщики в возрасте от 40 лет;
работающие во вредных условиях (краска, пыль и т.п.).
12 октября организована работа «горячей линии» с участием врачей-специалистов, которым можно задать вопросы, касающиеся исследования функции внешнего дыхания:
37-38-72 (с 10.00 до 11.00) – Ермоленко Светлана Александровна, врач-валеолог, заведующая отделом общественного здоровья Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии;
33-06-66 (с 13.00 до 15.00) – Смотрова Светлана Ивановна, врач-терапевт, заведующая отделением профилактики городской поликлиники № 1;
31-56-06 (с с 14.00 до 16.00) – Скиба Вероника Владимировна, врач-пульмонолог, заведующая пульмонологическим отделением Пинской центральной больницы.