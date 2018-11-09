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19 подтвержденных случаев ОКИ зарегистрировано в Сморгонском районе за десять месяцев 2018 года
09.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
В Сморгонском районе за десять месяцев 2018 года зарегистрировано 19 подтвержденных случаев ОКИ (острая кишечная инфекция), два из них вирусной этиологии. В организованных коллективах групповых случаев заболевания не зафиксировано. Из числа заболевших – 9 детей (47,37%).
Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Продолжительность инкубационного периода в среднем составляет от 1 до 10 дней, максимальный период длится до 21 дня.
Основной механизм передачи возбудителя – фекально-оральный, он реализуется водным, пищевым и контактно-бытовым путями. Возможна передача инфекции воздушно-капельным и пылевым путями. Заражение происходит через слизистые верхних дыхательных путей и кишечника. Особенно подвержены заболеванию дети и пожилые люди. В связи с этим имеется риск заноса энтеровирусной инфекции в организованные коллективы (также как и другой инфекции). Вероятность возникновения энтеровирусных заболеваний возрастает в период подъема острых респираторных инфекций.
В случае выявления у ребенка, посещающего детское учреждение, симптомов энтеровирусной инфекции, в детском учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: заболевшего изолируют из коллектива, организуется текущая и заключительная дезинфекция вводятся ограничительные мероприятия (карантин), организуются медицинские осмотры контактных лиц.
Предупредить заболевание легче, чем вылечить его. Достаточно соблюдать не сложные правила, такие как:
Дети - наше счастье, а здоровые дети - счастье вдвойне!
При первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением!
Ирина КОЛЕСНИКОВА, помощник врача-эпидемиолога.
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В Сморгонском районе за десять месяцев 2018 года зарегистрировано 19 подтвержденных случаев ОКИ (острая кишечная инфекция), два из них вирусной этиологии. В...
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