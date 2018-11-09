19 подтвержденных случаев ОКИ зарегистрировано в Сморгонском районе за десять месяцев 2018 года

В Сморгонском районе за десять месяцев 2018 года зарегистрировано 19 подтвержденных случаев ОКИ (острая кишечная инфекция), два из них вирусной этиологии. В организованных коллективах групповых случаев заболевания не зафиксировано. Из числа заболевших – 9 детей (47,37%).

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) – большая группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами, характеризующихся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до менингитов.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Продолжительность инкубационного периода в среднем составляет от 1 до 10 дней, максимальный период длится до 21 дня.

Основной механизм передачи возбудителя – фекально-оральный, он реализуется водным, пищевым и контактно-бытовым путями. Возможна передача инфекции воздушно-капельным и пылевым путями. Заражение происходит через слизистые верхних дыхательных путей и кишечника. Особенно подвержены заболеванию дети и пожилые люди. В связи с этим имеется риск заноса энтеровирусной инфекции в организованные коллективы (также как и другой инфекции). Вероятность возникновения энтеровирусных заболеваний возрастает в период подъема острых респираторных инфекций.

В случае выявления у ребенка, посещающего детское учреждение, симптомов энтеровирусной инфекции, в детском учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: заболевшего изолируют из коллектива, организуется текущая и заключительная дезинфекция вводятся ограничительные мероприятия (карантин), организуются медицинские осмотры контактных лиц.

Предупредить заболевание легче, чем вылечить его. Достаточно соблюдать не сложные правила, такие как:

тщательно мойте руки с мылом после посещения туалета, перед и во время приготовления пищи, перед едой, после прихода домой с улицы; не забывайте помыть руки детям, учите их правилам личной гигиены;

мойте фрукты, овощи, ягоды под проточной водой, затем обдавайте кипятком;

имейте ножи, разделочные доски отдельно для сырых и вареных продуктов, для салата, хлеба; посуду, где хранились сырые продукты, тщательно мойте с моющими средствами;

не допускайте соприкосновения между продуктами прошедшими и не прошедшими кулинарную обработку;

упаковывайте каждый продукт в отдельную чистую упаковку, берегите продукты от загрязнения;

содержите в чистоте свой дом, особенно кухню и туалет;

защищайте пищу от насекомых, грызунов и домашних животных, возможных переносчиков инфекции и ведите борьбу с мухами и тараканами;

регулярно мойте и содержите в чистоте детские игрушки;

не приобретайте продукты в местах несанкционированной торговли;

не допускайте посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детские дошкольные учреждения) с любыми проявлениями кишечных расстройств или с симптомами острых респираторных заболеваний.

при проявлении симптомов острой кишечной инфекции (повышение температуры, тошнота, рвота, озноб) не занимайтесь самолечением, незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью и проведите дезинфекцию в доме, обратив особое внимание на санитарные узлы, посуду и личные вещи больного.

Дети - наше счастье, а здоровые дети - счастье вдвойне!

При первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением!

Ирина КОЛЕСНИКОВА, п омощник врача-эпидемиолога.