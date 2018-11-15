Жизнь в дрёме. Почему не высыпаешься, проспав более 7 часов?

Согласно рекомендациям Американской академии медицины сна верхней границы нормы для сна нет, а нижняя составляет семь часов. Но, даже если человек спит много, у него может возникать ощущение недосыпа. Почему это происходит, АиФ.ru рассказал президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Роман Бузунов.

По словам Бузунова, существует около 80 болезней сна, которые так или иначе ухудшают его качество. Недосып может быть причиной и некоторых соматических болезней.

Гипотония

Люди с низким давлением любят поспать. Если человеку с нормальным давлением хватает 6-7 часов для сна, то гипотонику нужно еще пару часов, чтобы нормально выспаться. По словам Бузунова, человек с низким давлением может встать с утра и испытывать чувство недосыпа в силу своих физиологических особенностей.



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Кофеиновая зависимость

Чувство недосыпа может возникать и из-за кофеиновой зависимости. «Бывает зависимость от кофеина. Человек привыкает в течение дня поддерживать себя большими его дозами. Потом из-за этого он и заснуть не может, и проснуться утром, поскольку кофеин перестал действовать. Чувствуя себя разбитым и уставшим, он снова должен принять какую-то дозу кофеина ввиду уже устоявшейся зависимости», — говорит Бузунов.

Курение и воздух

Недостаток сна могут ощущать и заядлые курильщики. По словам эксперта, в процессе вдыхания дыма в крови увеличивается концентрация углекислого газа, который сильнее связывается с гемоглобином, чем кислород. У курящего человека появляются симптомы кислородного голодания, несмотря на то, что концентрация кислорода в воздухе меняется незначительно.

«Если человек курит, то при выкуривании одной сигареты 1% гемоглобина связывается с углекислым газом, который человек вдыхает. Кровь при этом циркулирует, но кислород не переносит. Если человек выкуривает 20 сигарет, то 20% кровотока циркулирует зря», — говорит Бузунов.

Постоянное ощущение недосыпа также характерно для жителей крупных городов. Выхлопные газы, которые содержат оксиды азота и углерода, диоксид серы и прочие вещества, могут оказывать не только токсический эффект.

«В крупных городах существенное влияние на организм оказывают выхлопные газы и другие источники загрязнения. Все они вызывают токсический эффект. Кровь начинает хуже переносить кислород, и может возникнуть кислородное голодание», — говорит Бузунов.



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« Рассинхрон »

По словам Бузунова, основной причиной того, что человек не высыпается, является «социальный джетлаг», когда организм попросту не готов к постоянной смене графиков и ритмов, которую диктует мегаполис. «В крупных городах 20% населения работает по сменному графику. Еще половина населения отсыпается в выходные дни с разницей в два часа и более. И так каждую неделю. Человек высыпается в выходные, а с началом новой рабочей недели утром встает невыспавшимся, потому что организм не понимает, когда нужно просыпаться. Человек более-менее сонливый приходит в норму только к концу недели и на выходных опять отсыпается», — говорит Бузунов.

Такая несогласованность биологических ритмов и режима сна и бодрствования, как говорит эксперт, приводит к тому, что человек начинает страдать от недосыпа, хотя на самом деле он спал достаточное количество времени.