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20 марта будет организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики стоматологических заболеваний

18.03.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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В рамках Всемирного дня здоровья полости рта в УЗ «Буда — Кошелевская ЦРБ» 20 марта с 11.00 до 13.00 по телефону 7-36-05 будет организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики стоматологических заболеваний с врачом-стоматологом Грузиновым Ю.Л.

20 марта будет организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики стоматологических заболеваний

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

Естественный цвет здоровых зубов далек от белоснежного. Самым «правильным» считается тон слоновой кости, слабый желтовато-бежевый оттенок. С возрастом неизбежно меняется и цвет зубов, так как окрашивающий эффект продуктов питания, напитков, табачных изделий повышается. Время не щадит эмаль зубов. Она истончается, вестибулярные поверхности передних зубов становятся более плоскими, и цвет зубов меняется из-за потери прозрачности. Вместе с тем вырабатывается вторичный дентин, который в свою очередь усугубляет изменение цвета. Комбинация истонченного непрозрачного слоя эмали и увеличенная выработка более темного и матового дентина создает цвет «старческих зубов». Существует 4 вида отбеливания зубов:

  1. Технология внутреннего отбеливания зубов

Когда приходится отбеливать мертвые, депульпированные зубы (без пульпы зуба), применяют технологию внутреннего отбеливания. Стоматолог вводит в полость зуба протравочный гель и закрывает его временной пломбой на несколько дней, чтобы дать гелю подействовать. Требуется повторить процедуру 3-4 раза, пока не будет достигнут нужный оттенок.

2.Фотоотбеливание

Один из новейших методов – фотоотбеливание. За счет использования структурной фото-памяти зуба результат может сохраниться на всю жизнь. Таким способом можно отбелить обе зубные дуги всего за 30 минут. Гель содержит небольшую концентрацию перекиси водорода. Отбеливание происходит за счет специального галогенового света, при помощи которого выделяющийся из геля кислород проникает через эмаль в дентин и расщепляет пигмент на бесцветные составляющие. Результат отбеливания виден сразу. Фотоотбеливание применяется и для проблемных зубов. Недостаток метода в том, что аппараты для этого метода стационарные и применимы только для отбеливания эмали зубов

  1. Лазерное отбеливание зубов

Щадящий способ отбеливания выполняется при помощи состава перекиси водорода с активированием его лазером. Общее время воздействия на каждый зуб — до 3-х минут. Благодаря этому практически отсутствует чувствительность во время отбеливания зубов, эффект более выражен, так как отбеливание зубов происходит не только за счет действия перекиси, но и за счет способности самого лазера расщеплять пигменты. Лазерное отбеливание зубов – намного эффективнее других.

  1. Механическое отбеливание зубов

Основано на эффекте стирания верхнего слоя эмали зуба различными абразивными средствами или материалами для шлифования. Не используется на живых зубах из-за своей вредности.

Противопоказания к лазерному и фото- отбеливанию зубов:

  • пародонтоз;
  • кариес;
  • обнажение корня зуба;
  • трещины на зубах;
  • некачественное прилегание пломбы;
  • повышенная чувствительность зубов;
  • прохождение курса ортодонтического лечения;
  • возраст от 16 лет;
  • беременность;
  • кормление грудью (период лактации);
  • наличие пломб на видимой стороне зуба;
  • аллергия на перекисные соединения и латекс.

 

 
 
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В рамках Всемирного дня здоровья полости рта в УЗ «Буда - Кошелевская ЦРБ» 20 марта с 11.00 до 13.00 по телефону 7-36-05 будет организована...
 
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