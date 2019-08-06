Трезвость — выбор сильных!

Источник материала: Кричевская жизнь

Алкоголизм — это хроничес-кое заболевание, вызываемое систематическим употреблением спиртных напитков, характеризующееся устойчивой зависимостью от них.

Проблема пьянства и алкоголизма для Беларуси – одна из самых актуальных и социально опасных. На сегодняшний момент большое количество людей страдает алкоголизмом. Начиная принимать спиртные напитки по праздникам, мы даже не представляем, что это может перерасти во вредную привычку, избавиться от которой в дальнейшем становится очень сложно.

Влияние алкоголя на здоровье человека разрушительно. Даже если доза не вызывает опьянения, она все равно причиняет вред. От алкоголя страдают: головной мозг, сердце, печень, поджелудочная железа, почки.

Влияние алкоголя на сердце давно всем известно. Злоупотребляя алкоголем, мы способствуем разрушению эритроцитов. В результате возникают различные заболевания сердечно-сосудистой системы: атеросклероз, ишемическая болезнь и аритмия. Алкогольная болезнь сердца становится причиной большого количества внезапных смертей.

Алкоголиками не рождаются, ими становятся. И этому способствуют различные факторы.

Например, биологический фактор, определяется биологической предрасположенностью (имеет биохимическую основу), на почве которой может развиться болезненная зависимость. На основании исследований ученые пришли к выводу, что у 60% зависимых от психоактивных веществ лиц (алкоголь, наркотики и т.п.) их ближайшие родственники страдали зависимостью.

Социальные факторы – распространение проблем, связанных с алкоголем, неотделимо от обычаев и представлений общества об алкоголе, семейной обстановке, способной как увеличивать, так и уменьшать риск возникновения зависимости. Социальная нестабильность, безработица, жизненные потрясения, проживание в районах с низким имущественным цензом, духовный и культурный «вакуум» и т.д.

Психологические факторы алкогольной зависимости включают в себя: определенный склад личности (бездуховность, отсутствие серьезных интересов и цели в жизни, повышенная внушаемость), патологические черты характера (склонность к колебаниям настроений, трудности в установлении контактов, застенчивость, низкая или наоборот, завышенная самооценка, неумение справляться со своими чувствами и т.п.), астенические (физические и нервно-психические слабости организма) и истерические расстройства.

Духовные факторы – отношение человека к самому себе, окружающему его миру и людям, которое связано с качеством участия в жизни. Алкоголизм — это болезнь души со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Частота употребления спиртных напитков, их относительная дешевизна и доступность способствуют привыканию к алкоголю.

Первый признак алкоголизма — первичное патологическое влечение к алкоголю, желание в определенном ритме потреб-лять алкоголь, причем это желание должно быть обязательно удовлетворено. Здоровый человек легко отказывается от этого, если обстоятельства требуют такого отказа. Больной алкоголизмом не может отказаться от выпивки при любых обстоятельствах, а если он не может реализовать свое патологическое влечение, то испытывает раздражение, злобу или депрессию.

Второй признак раннего алкоголизма – рост толерантности к алкоголю, способность перенести ту или иную долю вещества. Здоровые люди обычно удовлетворяются приемом 100-150 мл крепкого алкоголя (за вечер), а при передозировке алкоголя испытывают тошноту и рвоту. Организм старается освободиться от яда. Эта нормальная реакция на алкоголь называется «защитный рвотный рефлекс». Больные алкоголизмом способны употреблять гораздо больше дозировки алкоголя без каких-либо защитных рефлексов. Дозировка 400-500 мл водки за вечер уже должна настораживать, как окружающих, так и самого потребителя алкоголя.

Третий признак алкоголизма – утрата контроля над дозой. Здоровый человек в процессе употребления алкоголя испытывает чувство насыщения. Он выпивает бутылку пива или бокал сухого вина, и продолжать выпивку нет желания. Больной алкоголизмом выпивает некую ключевую дозу – обычно она составляет 100-150 мл водки – у него развивается непреодолимое желание продолжить выпивку дальше. В случае продолжения пьянства, через несколько лет любая доза алкоголя будет вызывать тяжелый эксцесс или запой. После какого-то периода трезвости больной под влиянием первичного патологического влечения к алкоголю выпивает некоторую дозу спиртного, утрачивает контроль над потреблением, сильно напивается, наутро чувствует себя плохо (похмельный или абстинентный синдром), опохмеляется, но вновь не контролирует дозу, опять сильно напивается. Тяжелый алкогольный эксцесс может длиться от 2-3 дней до нескольких месяцев.

Алкоголизм опасен не только для здоровья человека, страдающего им, но и для общества в целом: сокращается продолжительность жизни, понижается интеллектуальный уровень, семьи распадаются, преступность увеличивается, происходит деградация молодого поколения. Все это тормозит развитие общества и запускает процесс деградации.

7 июля 2018 года в рамках Единого дня здоровья в нашей стране традиционно проводится День профилактики алкоголизма.

В настоящее время в Респуб-лике Беларусь реализуется подпрограмма «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. Мероприятия подпрограммы направлены на конкретные меры по уменьшению потребления алкоголя, профилактику алкоголизма, в т.ч. среди детей и молодежи.

Здоровье подрастающего поколения — это здоровье будущего нашей нации, и поэтому трезвая молодежь делает Беларусь сильнее. Только совместными усилиями мы сможем вырастить новое поколение молодых белорусов, свободных от пристрастия к алкоголю.

Н.Сакович,

фельдшер-валеолог.