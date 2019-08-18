Самые низкокалорийные сладости по мнению диетологов

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Диетологи уверены, что во многие диеты можно включать различные сладости. Как информируют replyua.net, специалисты составили рейтинг самых низкокалорийных десертов, подходящих для диет, с помощью которых люди сбрасывают вес. Специалисты отмечают, что некоторые сладкие продукты содержат в своём составе полезные элементы, ускоряющие обменные процессы и способствующие похудению. В небольших количествах такие сладости точно не вредят фигуре.

На первое место диетологи поставили натуральный мармелад. При выборе этого десерта обращайте внимание на его состав. Мармелад производится из желатина и пектинов, которые благоприятно воздействуют на желудочно-кишечный тракт. На второе место диетологи поставили мороженое. Они считают, что без вреда для фигуры нужно употреблять исключительно фруктовый десерт или пломбир, в составе которого нежирные сливки. Однако мороженое можно включать в рацион не чаще двух раз в неделю.









Тройку лидеров замыкает замороженный натуральный йогурт. Особенно полезным для фигуры он будет в том случае, если употреблять его с ягодами и фруктами. Также специалисты считают, что не навредят фигуре такие сладости, как тёмный шоколад, сухофрукты и пастила, однако употреблять эти десерты нужно в ограниченном количестве.