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5 необычных способов повысить гемоглобин без лекарств

07.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

5 необычных способов повысить гемоглобин без лекарств

Уровень гемоглобина – важный показатель жизнедеятельности организма

Пониженный гемоглобин – это слабость, недостаток питания клеток организма.  И это неизбежно сказывается на внешности – выпадают волосы, слоятся ногти, человек быстрее утомляется, чаще бывают головные боли, учащённое сердцебиение и отдышка. Специалисты рекомендуют обязательно проверять уровень этого показателя каждый год и обязательно употреблять в пищу продукты, богатые железом.

Натуропаты поделились с редакцией МедикФорум пятью средствами по повышению гемоглобина, о которых мало кто знает.

Зелёная гречка. Эту крупу ещё называют «живой» — она не подвергается термической обработке. Зелёная гречка содержит суточную норму железа, необходимого человеку. Для большей пользы специалисты рекомендуют гречку проращивать и добавлять её, например, в смузи.

Семена конопли. «Суперфуд», который испокон веков выращивался на Руси. Конопля богата белком, в котором есть все незаменимые аминокислоты. Конопляные семена, в отличие от листьев и соцветий, не оказывают наркотического действия. Из семян конопли получают питательное и целебное конопляное масло. Помимо повышения гемоглобина, регулярное потребление семян предотвращает развитие онкологических заболеваний, препятствует развитию заболеваний печени и желчевыводящих путей.

Сушёная крапива. Крапиву на Руси называли народным лекарем, так уж высок спектр её применения. Растение хорошо чистит кровь и повышает гемоглобин. Специалисты рекомендуют принимать смолотую в порошок крапиву по чайной ложке, запивая водой, но не заваривая её кипятком.

Перга. Мало кто знает о полезных свойствах этого «пчелиного хлеба». Она повышает иммунитет, ускоряет процесс обновления крови и улучшает обмен веществ. Для поднятия гемоглобина специалисты рекомендуют съедать по 2-3 крупинки 2 раза в день.

Также специалисты советуют при низком гемоглобине проводить антипаразитарную чистку организма, так как зачастую именно наличие паразитов может вызывать снижение уровня железа в крови.

medikforum.ru
 
 
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Уровень гемоглобина – важный показатель жизнедеятельности организма Пониженный гемоглобин – это слабость, недостаток питания клеток организма.  И это...
 
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