Блокаторы вирусов. Что позволит не заболеть ОРВИ?

Источник материала: Аргументы и факты

Ежедневно люди сталкиваются с огромным количеством вирусов. Но особенно опасными в холодное время года становятся те, что относятся к категории острых респираторных заболеваний, или, простыми словами, простуд. Сегодня человечеству предлагается большое количество так называемых блокаторов вирусов. Вот только насколько они действенны? О надежности специальных приборов, рациональности ношения чеснока на шее и закапывании грудного молока "АиФ" рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Специальные приборы

Специальные приборы, названные блокаторами вирусов, появились в Японии. По сути своей это небольшой девайс, похожий на стандартный офисный бейджик. Его задача – очистить воздух вокруг человека. В составе девайса есть диоксид хлора, который считается сильным дезинфектором.

По поводу таких устройств я могу сказать следующее: ко всем таким девайсам следует относиться очень трезво и взвешенно, т. е. это не должна быть эмоциональная покупка. Можно привести такую аналогию: человек хочет купить какую-то еду, но в ней много Е, загустителей, красителей и прочих вредных компонентов. Выбор здесь уже за самим человеком, покупать ли ему такой товар, использовать ли его в пищу. Мы же по сути не знаем, насколько вредным для нас окажется тот или иной препарат или компонент средства, который входит в состав. Поэтому я бы рекомендовал побольше о таком устройстве узнать. Да, обеззараживать воздух вокруг себя – идея интересная, но какой вред можно получить от этого, непонятно.



Чем острее, тем здоровее. 6 правил питания для защиты от гриппа и ОРВИ Подробнее

Чеснок на грудь

В России нередко применяют упрощенный вариант японского блокатора вирусов – берут чеснок, чистят пару зубчиков и кладут в маленькую коробочку, которую затем вешают на шею. В советское время просто заставляли всех есть этот чеснок, и от всех очень сильно пахло. Сейчас время эстетики, поэтому используют альтернативные варианты применения чеснока. В таком овоще есть флавоноиды, обеззараживающие воздух. Они натуральные, поэтому в таком методе нет ничего плохого.

Работают такие вещества по следующей схеме: они воздействуют на обонятельные рецепторы слизистой оболочки полости носа, тем самым блокируют воспаление и укрепляют иммунитет.

Оксолиновая преграда

Есть и еще один вариант того, как поставить преграду вирусу. Есть версия, что надо мазать нос оксолиновой мазью, чтобы на жирную основу вирусам в полости носа некуда было прикрепиться. Однако на деле это не так. Как противовирусное средство она неплоха. Но не надо думать, что вы намазали нос, и на этом все – защита обеспечена на весь сезон. Оксолиновую мазь, как и любую другую схожего действия, надо регулярно обновлять, наносить повторно и т. д.

Грудное молоко в помощь

Бывает, дают рекомендации с профилактической целью или для терапии вирусных инфекций закапывать грудничкам в нос грудное молоко матери. В грудном молоке действительно содержится много чего хорошего, но увлекаться этим методом не нужно. Эффект тут – кому-то поможет, кому-то нет. Тем более сегодня есть огромное количество фармацевтических альтернатив, например противовирусные препараты в виде капель в нос, абсолютно доказанные по эффекту, имеющие регистрационное удостоверение как лекарственный препарат, которые могут использоваться для малышей с самого их рождения. И это будет гораздо эффективнее, чем то самое грудное молоко.

Маски на лицо

Еще один барьер – это маски. Да, такой «блокатор» вирусов эффективен. Использовать их можно, т. к. с их помощью мы реально защищаем себя и окружающих. Тут двойная польза. Особенно актуальны маски, когда мы находимся в стесненных условиях, например в транспорте – куда деться из метро, автобуса или трамвая.

Человек обязательно должен надевать маску, если он болен, чтобы не заразить окружающих. Идеально будет использовать такую комбинацию: намазать в нос ватной палочкой противовирусную мазь и надеть маску. Это позволит обеспечить надежную профилактику.

На простуду – с голыми руками. Лечимся без лекарств Подробнее

Простые методы

Важно понимать, что чем выше иммунитет у человека, т. е. чем он крепче, здоровее и бодрее, тем ниже вероятность того, что он заболеет. Помогут и простые способы: надо регулярно делать уборку в квартире, чтобы улучшить качество воздуха, проветривать помещение, правильно питаться, гулять, причем независимо от того, какая погода на улице. Это и есть залог здоровья. Также стоит помнить про здоровый полноценный сон.

Если же человек прибаливает, ему лучше отлежаться несколько дней. Тут, я думаю, работодателю надо идти навстречу. А в идеале в помещении надо установить бактерицидную лампу, которая и профильтрует воздух, и обеззаразит его. Это будет массовый блокатор вируса, т. к. такая лампа может охватить большую площадь помещения.

Ну и, конечно же, важно вовремя посещать врача, если чувствуете, что заболеваете. Только специалист сможет предложить адекватное лечение, которое быстро поставит вас на ноги и не даст развиться осложнениям.