Так себе витаминЕц. Почему витамин Е может помогать развитию рака

Источник материала: Аргументы и факты

Почему препараты с витамином Е, обещавшие такие успехи в профилактике рака и других заболеваний, не работают, а часто даже вредны? У серьезных ученых есть ответ на этот вопрос. Но он может многим не понравиться.

В последние годы было несколько исследований, в которых прием витамина Е повышал риск развития рака. Их публикации вызывали хайп в обществе и споры в научном сообществе. Однако многие по-прежнему принимают препараты с витамином Е для защиты от рака.

Хроника провалов

Исследований, в которых витамин Е способствовал развитию некоторых видов рака, немало. Вот основные из них.

Первый тревожный звонок по витамину Е прозвучал в 1994 году, когда во влиятельном «Медицинском журнале Новой Англии» (The New England Journal of Medicine, NEJM) вышло большое исследование по профилактике рака легких у курильщиков с помощью этого витамина и бета-каротина. В течение 5-8 лет наблюдали 29 тысяч курящих мужчин в возрасте 50-69 лет. Их разбили на 4 группы: в первой принимали для защиты от рака 75 МЕ витамина Е, во второй — 20 мг бета-каротина, в третьей — оба средства вместе, в четвертой — плацебо. В такой дозе витамин Е не приносил ни вреда, ни пользы — смертность от рака была одинаковой в группе плацебо и среди тех, кто его принимал. Ситуация с бета-каротином была хуже — он повышал смертность от рака легких на 8%. Заключение ученых было разочаровывающим: «Мы не обнаружили снижения заболеваемости раком легких среди курящих мужчин после пяти-восьми лет приема пищевых добавок с витамином Е или бета-каротином. На самом деле это исследование повышает вероятность того, что эти добавки могут на самом деле иметь скорее вредные эффекты, чем полезные».

В 2004 году в самом известном медицинском журнале «Ланцет» вышло другое исследование по использованию поливитаминов для защиты от рака. И тоже с печальными итогами для витамина Е: когда его принимали вместе с бета-каротином, смертность увеличивалась на 10%, а бета-каротин с витамином А повышали её даже на 30%.

Осторожно: витамины. Чем опасен их бесконтрольный приём? Подробнее

Спасительная пустышка

В 2011 году в знаменитом «Журнале Американской медицинской ассоциации» (JAMA) вышла статья о его связи с раком простаты. В исследовании наблюдали в течение 7 лет 35,5 тысяч мужчин, разбитых на 4 группы. В первой принимали только витамин Е, во второй — селен, в третьей — оба этих вещества вместе, в четвертой — пустышку (плацебо). Представителям последней группы повезло больше всех, так как риск развития рака у них оказался самым низким. У принимавших витамин Е он был повышен на 17%, у защищавшихся от рака селеном — на 9%, а у тех, кто для профилактики рака простаты принимал оба препарата, — на 5%.

Скандал был большой, но основная критика была направлена на то, что мужчинам давали очень большие дозы витамина Е — 400 МЕ, тогда как дневные нормы составляют 10-15 МЕ. Доза эта действительно большая, но считающаяся безопасной, и самое главное — именно такие «лошадиные», а не обычные дозы пропагандировали на Западе для защиты от рака, сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний.

И здесь «железный занавес»

У нас в России это движение не так хорошо известно, как в США и Европе, поскольку вся эта витаминная истерия и пропаганда были самыми активными в те годы, когда Советский Союз ещё находился за «железным занавесом».

Сейчас все это продолжается больше по инерции, поскольку производителям витаминов нужно как-то продолжать существовать и продавать свои препараты. Но зачинщики этого движения (а это были крупнейшие игроки в фармбизнесе) уже оставили эти идеи и переключились на новые направления. Более того, крупнейший игрок на этом рынке, компания «Хоффман ля Рош», даже продала целиком все свое витаминное подразделение. А ведь эта компания первой наладила синтез и производство большинства существующих витаминов. Насколько это было серьезно, говорит тот факт, что многие работавшие на неё ученые получали за исследования по витаминам Нобелевские премии.

Ответ может не понравиться многим

Почему же препараты с витамином Е (впрочем, как и со многими другими витаминами), обещавшие такие успехи в профилактике рака и других заболеваний и даже демонстрировавшие это в лабораторных экспериментах, в реальности не работают, а часто даже вредны? У серьезных ученых есть ответ на этот вопрос. Но он может многим не понравиться. Вы помните, как обычно отвечают специалисты на вопрос, отличаются ли синтетические витамины в препаратах от природных аналогов в продуктах? Чаще всего они заявляют, что никакой разницы нет. Это не так. Препараты витамина Е не защищают от развития рака, а в больших дозах помогают его развитию по причине того, что они отличаются от природных.

Опасная парочка. Кальций и витамин Д полезны, но… вредны? Подробнее

Природа против химии

Природный витамин Е в продуктах представлен не одним веществом, а восемью: это четыре разновидности молекулы токоферола и четыре разновидности токотриенола (см. таблицу). Их обозначают буквами греческого алфавита — альфа, бета, гамма и дельта. Между всеми этими молекулами есть сходства, но есть и различия. И они играют существенную роль в противораковой активности природного и синтетического витамина Е. Последний в препаратах представлен не восемью молекулами, а только одной из них — альфа-токоферолом (выделен в таблице красным). И его противораковая активность низкая.

Таблица. Природный и синтетический витамин Е

Природный витамин Е в продуктах

(состоит из 8 разных соединений) Синтетический витамин Е в препаратах (содержит только одно такое же соединение, как и в природном витамине Е) альфа-токоферол

бета-токоферол

гамма-токоферол

дельта-токоферол

альфа-токотриенол

бета-токотриенол

гамма-токотриенол

дельта-токотриенол альфа-токоферол



+ 7 полностью искусственных соединение токоферола, отсутствующих в продуктах

Сегодня ученым уже ясно, что защитный эффект витамина Е в отношении рака был связан не с альфа-токоферолом, а с четырьмя другими компонентами этого витамина. Речь о гамма и дельта токоферолах и токотриенолах (в таблице выделены зеленым цветом). И поскольку в пище все восемь компонентов природного витамина Е присутствуют обычно вместе, то продукты в исследованиях защищали от разных видов рака, а препараты — нет. Как говорят в геометрии, ЧТД — что требовалось доказать. Вы еще продолжаете глотать пилюли с витамином Е или переходите на продукты, в которых его содержится много?