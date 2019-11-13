Теперь в Пинске можно исследовать подозрительные родинки бесконтактным и более информативным методом

Источник материала: Полесская правда



Заведующая поликлиническим отделением межрайонного кожно-венерологического диспансера Наталья Сидоренко в беседе с корреспондентом pinsknews.by подробно рассказала об особенностях применения метода дерматоскопии, и объяснила кому в первую очередь необходимо пройти диагностику своей родники:

– Дерматоскопия – это уникальный метод бесконтактной диагностики, который позволяет достоверно определить природу кожного образования. Особенность данного метода заключается в том, что он позволяет установить степень опасности любого новообразования на самой ранней стадии – практически сразу после появления. Ранее подобный анализ был невозможен без удаления тканей. С помощью дерматоскопии грамотный специалист способен сделать вывод о степени безопасности кожного образования (включая родимые пятна) на основе данных о его форме и цвете. Сегодня, благодаря дерматоскопии, можно установить факт наличия меланомы и других злокачественных новообразований на самой ранней стадии, что значительно увеличивает шансы пациента на полное выздоровление.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Дерматоскоп позволяет увеличить изображение кожного образования в десятки раз. Таким образом, опытный врач получает возможность основательно изучить природу родинки: ее структуру, симметричность или неровность границ. На основе этих данных он может определить уровень опасности образования.

К примеру, если родинка обладает неоднородной структурой, не симметрична и не имеет четких границ – это первый признак ее злокачественного характера.

Точность дерматоскопии подтверждена более чем в 80% случаев. Процедура не требует особой подготовки и при этом не имеет никаких противопоказаний. На результате исследования не сказывается применение таких косметических средств, как молочко для тела или гель для душа.

КОГДА НУЖНО ПРОЙТИ ДЕРМАТОСКОПИЮ?

Если родинка увеличилась в размере, имеет цветные вкрапления или поменяла цвет, вам стоит обязательно пройти дерматоскопию. Специалисты рекомендуют абсолютно всем периодически проходить подобное обследование в целях профилактики. Периодическое проведение дерматоскопии позволит вовремя обнаружить малейшие изменения кожных образований и предупредить возможность появления любых осложнений. Кроме того, стоит тщательно отслеживать количество родинок на теле, следить за их структурой и качеством. Особо внимательным нужно быть летом, ведь ультрафиолет может стать катализатором необратимого процесса развития злокачественных клеток в абсолютно безобидной родинке. Помимо ультрафиолетовых лучей, немалую опасность для кожных образований таит непрофессиональное оперативное вмешательство (удаление родинок в косметических салонах и т.д.).

В обязательном порядке дерматоскопия показана:

при увеличении, уплотнении или изменении родинки в цвете;

перед предстоящим удалением любого кожного образования;

при особо длительном ультрафиолетовом облучении (регулярным посетителям солярия);

лицам, старше 60 лет;

при наличии большого количества пигментных пятен и возвышающихся образований (родинок), особенно если их диаметр превышает 0,5 см;

лицам со светлыми волосами, светлой кожей и серыми, зелеными или голубыми глазами (фототип 2);

при наличии трещин, воспалений, шелушения, зуда или покалывания в области родинки;

лицам с отягощенной наследственностью (если в семье были случаи заболевания раком кожи).

Пройти диагностику родинки или любого другого кожного новообразования методом дерматоскопии можно в Пинском кожвендиспансере . Обследование платное. Стоимость одного обследования 6,68 руб. Обращайтесь на прием к врачу-дерматологу в поликлиническое отделение филиала «Межрайонный кожно-венерологический диспансер» по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 8, 4-й этаж. Телефон регистратуры 33-06-76.