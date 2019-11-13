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Теперь в Пинске можно исследовать подозрительные родинки бесконтактным и более информативным методом
14.11.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Дерматоскопия – это уникальный метод бесконтактной диагностики, который позволяет достоверно определить природу кожного образования. Особенность данного метода заключается в том, что он позволяет установить степень опасности любого новообразования на самой ранней стадии – практически сразу после появления. Ранее подобный анализ был невозможен без удаления тканей. С помощью дерматоскопии грамотный специалист способен сделать вывод о степени безопасности кожного образования (включая родимые пятна) на основе данных о его форме и цвете. Сегодня, благодаря дерматоскопии, можно установить факт наличия меланомы и других злокачественных новообразований на самой ранней стадии, что значительно увеличивает шансы пациента на полное выздоровление.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Дерматоскоп позволяет увеличить изображение кожного образования в десятки раз. Таким образом, опытный врач получает возможность основательно изучить природу родинки: ее структуру, симметричность или неровность границ. На основе этих данных он может определить уровень опасности образования.
Точность дерматоскопии подтверждена более чем в 80% случаев. Процедура не требует особой подготовки и при этом не имеет никаких противопоказаний. На результате исследования не сказывается применение таких косметических средств, как молочко для тела или гель для душа.
КОГДА НУЖНО ПРОЙТИ ДЕРМАТОСКОПИЮ?
Если родинка увеличилась в размере, имеет цветные вкрапления или поменяла цвет, вам стоит обязательно пройти дерматоскопию. Специалисты рекомендуют абсолютно всем периодически проходить подобное обследование в целях профилактики. Периодическое проведение дерматоскопии позволит вовремя обнаружить малейшие изменения кожных образований и предупредить возможность появления любых осложнений. Кроме того, стоит тщательно отслеживать количество родинок на теле, следить за их структурой и качеством. Особо внимательным нужно быть летом, ведь ультрафиолет может стать катализатором необратимого процесса развития злокачественных клеток в абсолютно безобидной родинке. Помимо ультрафиолетовых лучей, немалую опасность для кожных образований таит непрофессиональное оперативное вмешательство (удаление родинок в косметических салонах и т.д.).
В обязательном порядке дерматоскопия показана:
Пройти диагностику родинки или любого другого кожного новообразования методом дерматоскопии можно в Пинском кожвендиспансере . Обследование платное. Стоимость одного обследования 6,68 руб. Обращайтесь на прием к врачу-дерматологу в поликлиническое отделение филиала «Межрайонный кожно-венерологический диспансер» по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 8, 4-й этаж. Телефон регистратуры 33-06-76.
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Теперь в Пинске можно исследовать подозрительные родинки бесконтактным и более информативным методом
> Заведующая поликлиническим отделением межрайонного кожно-венерологического диспансера Наталья Сидоренко в беседе с корреспондентом pinsknews.by подробно...
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