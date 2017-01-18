Виновниками появления загадочных кругов в Намибии оказались термиты и борьба растений за выживание — это удалось выяснить благодаря компьютерным расчетам. Исследование опубликовано в журнале Nature.



Фото: Datos Interesantes

Засушливые пастбища Намибии покрыты огромным количеством загадочных кругов, делающих землю на снимках с большой высоты похожей на лунный ландшафт. Эти круги — участки земли, лишенные растительности, по краям которых трава растет еще более буйно, чем на остальном пастбище. Диаметр кругов доходит до 12 м, и они образуют на большой площади регулярную однородную структуру.

Специалисты из Принстонского университета с помощью компьютерной симуляции выяснили, что покрывающие пастбища Намибии круги, лишенные растительности, образуются из-за расселения в почве термитов, а также как следствие нехватки ресурсов для растений.

Когда некоторые из них разрастаются, остальные оказываются лишены необходимой влаги. Термиты же, живя колониями, стараются не заходить на территории друг друга, что и приводит к образованию «проплешин».



Фото: LifeGlobe.net

Версия о термитах уже выдвигалась ранее, но пока что никто не догадался объединить ее с какой-нибудь другой. А сами по себе термиты не способны создавать однородно распределенные структуры на таких больших масштабах.

До недавнего времени считалось, что такие круги есть только в Намибии. Но в 2014 году ученые обнаружили их также в регионе Пилбара в Западной Австралии. Съемки с воздуха показали, что австралийские круги почти идентичны тем, что в Намибии, несмотря на удаленность этих областей друг от друга.