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Открытое бета-тестирование Halo Wars 2 стартует 20 января

19.01.2017 13:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Открытое бета-тестирование мультиплеера Halo Wars 2 пройдет в период с 20 по 30 января 2017 года. Опробовать новую стратегию от Creative Assembly смогут пользователи Windows 10 и Xbox One, сообщает InGame.

В бета-версии будет доступен только новый карточный режим «Блиц». В этой вариации RTS игрокам предстоит собирать собственную армию из солдат, машин и авиации, чтобы перехитрить оппонентов.

Halo Wars 2 — это стратегия в реальном времени, события в которой развиваются со скоростью боев в Halo. Разработчики обещают увлекательный сюжет и масштабные баталии.

Также Halo Wars 2 поддерживает программу Xbox Play Anywhere (покупаете цифровую версию игры для одной платформы, и издание для второй получаете бесплатно).

Релиз игры состоится 21 февраля 2017 года.

 
 
Ссылка на источник 21
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Открытое бета-тестирование мультиплеера Halo Wars 2 пройдет в период с 20 по 30 января 2017 года. Опробовать...

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