Американский военный эксперт Роберт Фарли назвал лучший истребитель, который был когда-либо создан в России. В своем материале для журнала The National Interest Фарли пишет , что у истребителей очень короткая жизнь, как в производстве, так и на вооружении.



МИГ-21. Фото: war-news.ru

Исключением из этого правила стал МиГ-21. Заметим, что хотя данный истребитель и был создан во времена СССР, на Западе не делают разницы, называя всю технику российской.

В СССР в период с 1959 по 1985 годы было создано 10 645 самолетов МиГ-21. Истребитель, получивший в НАТО обозначение Fishbed, мог развивать сверхзвуковую скорость, равную двум числам Маха.

Роберт отмечает, что у современных истребителей скорость не намного выше, чем у МиГ-21, а по маневренности они несущественно превосходят этот старый советский образец.

Конечно, современные машины несут на борту больше боеприпасов и оснащены более современным электронным оборудованием, но и стоят гораздо дороже.

Но не всем армиям нужны такие истребители. Большинству необходимы простые, дешевые в обслуживании самолеты, которые могут патрулировать воздушное пространство и время от времени сбрасывать пару-тройку бомб. МиГ-21 отлично справляется с этой задачей.

МиГ-21 отлично зарекомендовали себя во многих конфликтах: войне во Вьетнаме, индо-пакистанской войне 1965 года, войне 1971 года и в Каргильском конфликте. Они также продемонстрировали свою эффективность в войне между Ираном и Ираком.

Неудивительно, что китайцы стали выпускать собственную версию МиГ-21 под названием J-7/F-7. В 1966—2013 годах Китай выпустил около 2400 таких истребителей. Выпускались МиГи также в Индии и Чехословакии. В итоге в совокупности МиГ-21 стал самым массовым сверхзвуковым истребителем в истории.



F-7. Фото: globalsecurity.org

Сейчас МиГ-21, по сведениям Фарли, находится на вооружении в 18 армиях мира, в том числе у двух членов НАТО (Румыния и Хорватия). Китайские версии J/F-7 остаются на вооружении в 13 странах. К тому же Китай, Россия и Украина до сих пор осуществляют ремонт и модернизацию действующих самолетов.

Фарли пишет, что находящиеся на вооружении МиГ-21 существенно отличаются от того истребителя, который был построен в 1959 году. Они оснащаются продвинутыми системами вооружения, ракетами Р-60 класса «воздух-воздух», Magic 2 и Python III и имеют совершенное электронное оборудование и системы связи, что позволяет им доставлять к цели высокоточные управляемые боеприпасы.

Роберт Фарли уверен, что МиГ-21 легко может отметить шестидесятую и даже семидесятую годовщину с момента своего создания и до сих пор остается одним из самых легендарных истребителей сверхзвуковой эпохи.