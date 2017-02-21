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пассажиров индийского Boeing 777 испугали немецкие истребители

22.02.2017 18:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пассажиры рейса Мумбаи — Лондон индийской авиакомпании Jet Airways были напуганы внезапным появлением около пассажирского лайнера Boeing 777 двух немецких истребителей Eurofighter Typhoon, сообщает Evening Standard.

Причиной поднятия истребителей на перехват стала пропажа связи с пассажирским лайнером. Пилоты Eurofighter Typhoons должны были сблизиться с Boeing 777 и визуально определить, не захвачен ли лайнер террористами.

Evening Standard пишет, что связь с пассажирским самолетом удалось установить, когда самолеты уже были в воздухе. Видео перехвата самолета загрузил на своей страничке в Facebook пользователь с ником CirrusPilot. За несколько дней видео собрало почти два миллиона просмотров.

В авиакомпании подтвердили факт произошедшего. «В качестве меры предосторожности ВВС Германии развернули свои истребители, чтобы обеспечить безопасность самолета и пассажиров», — отметил представитель Jet Airways.

 
 
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Пассажиры рейса Мумбаи — Лондон индийской авиакомпании Jet Airways были напуганы внезапным появлением около пассажирского лайнера Boeing 777 двух немецких истребителей...

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