Пассажиры рейса Мумбаи — Лондон индийской авиакомпании Jet Airways были напуганы внезапным появлением около пассажирского лайнера Boeing 777 двух немецких истребителей Eurofighter Typhoon, сообщает Evening Standard.

Причиной поднятия истребителей на перехват стала пропажа связи с пассажирским лайнером. Пилоты Eurofighter Typhoons должны были сблизиться с Boeing 777 и визуально определить, не захвачен ли лайнер террористами.

Evening Standard пишет, что связь с пассажирским самолетом удалось установить, когда самолеты уже были в воздухе. Видео перехвата самолета загрузил на своей страничке в Facebook пользователь с ником CirrusPilot. За несколько дней видео собрало почти два миллиона просмотров.

В авиакомпании подтвердили факт произошедшего. «В качестве меры предосторожности ВВС Германии развернули свои истребители, чтобы обеспечить безопасность самолета и пассажиров», — отметил представитель Jet Airways.