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Врачи предупредили о распространении смертельной грибковой инфекции в США

21.03.2017 12:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В США продолжает распространяться внутрибольничная инфекция, вызываемая грибком Candida auris. Смертность от нее достигает 60 процентов, для борьбы с ней не существует препаратов. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на New Scientist.

Врачи предупредили о распространении смертельной грибковой инфекции в США
Фото: Фото: Kateryna Kon / Science Photo Library / newscientist.com

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Министерства здравоохранения США, грибковая инфекция поразила 53 человека, большинство из них проживают в штате Нью-Йорк. В трех других штатах, где зафиксированы заболевания, обнаружено 27 здоровых носителей Candida auris.

Локальное поражение грибком приводит к возникновению кровоточащей раны и приводит к полному прекращению функционирования связанного с ней органа.

Главными жертвами Candida auris становятся люди с ослабленным иммунитетом, в частности больные сахарным диабетом, находящиеся на диализе или подвергшиеся трансплантации органов. Грибок практически не опасен для здорового человека, однако он может стать его носителем. Как правило, Candida auris распространяется в медицинских учреждениях при контакте больного человека со здоровым.

Впервые Candida auris был выявлен в 2009 году в Японии. С тех пор его обнаруживали в Канаде, Колумбии, Германии, Индии, Израиле, Кении, Кувейте, Норвегии, Пакистане, Испании, ЮАР, Южной Корее, Великобритании и Венесуэле.

В период с мая 2013-го по август 2016 года были зарегистрированы первые 13 случаев поражения грибковой инфекцией в США. С тех пор, согласно данным CDC, заболеваемость подскочила в три раза.

Ученые отмечают, что у грибков и людей много общих метаболических путей, в результате чего токсичные для первых соединения оказываются опасными и для вторых. Это затрудняет разработку противогрибковых препаратов, позволяющих бороться с Candida auris. Над созданием лекарства в настоящее время работают в Великобритании, Швеции и Японии.

 
 
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В США продолжает распространяться внутрибольничная инфекция, вызываемая грибком Candida auris. Смертность от нее достигает 60 процентов, для борьбы с ней не существует...

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