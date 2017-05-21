Белшина и японская Yokohama обсуждают создание СП

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Президент японской компании — производителя шин Yokohama Rubber Co., Ltd Таданобу Нагумо провел переговоры с руководством ОАО "Белшина" о перспективах сотрудничества с белорусским производителем, сообщили Sputnik в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Представители японской компании ознакомились с производственными мощностями "Белшины", посетили три шинных завода. Генеральный директор белорусского предприятия Алексей Яковлев, в свою очередь, подробно рассказал о деятельности компании, в том числе о реализации крупных инвестиционных проектов на предприятии.

"В ходе переговоров обсуждалось возможное продвижение продукции Yokohama посредством товаропроводящей сети ОАО "Белшина", возможность создания совместного предприятия на территории Беларуси, а также сотрудничество на условиях "оффтейк" контракта", — сообщили в концерне.

Председатель компании Yokohama Таданобу Нагумо отметил высокий уровень модернизации производства и большой ассортимент белорусских шин. Японская сторона также отметила серьезный подход к контролю качества выпускаемой продукции.

В результате проведенных переговоров японская сторона выразила готовность к развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с "Белшиной". Была достигнута договоренность о предоставлении дополнительной информации о деятельности предприятия, а также образцов продукции белорусского производителя.

Yokohama Rubber Co., Ltd — японская компания, основана в 1917 году, производитель шин, труб и рукавов высокого давления для топливных систем автомобилей. Помимо автомобильных шин, компания производит авиационные шины, уплотнительные материалы, спортивные товары.

Штаб-квартира компании расположена в Токио. Yokohama имеет представительства в ОАЭ, Саудовской Аравии и Сингапуре, широко представлена практически во всех странах Западной и Восточной Европы, в Юго-Восточной Азии и Китае.