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Обзор игрового набора SVEN GS-9400

25.05.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Что делать начинающему геймеру, когда играть хочется, а денег в обрез? Нужно искать варианты! Комплект SVEN GS-9400, о котором сегодня пойдет речь, очень привлекательное предложение: мышка и клавиатура вместе стоят всего около 20 долларов. При этом игровая направленность выражена не только в дизайне, но и в характеристиках. Например, разрешение оптического сенсора можно гибко подстраивать под свои запросы, а гарантированная производителем долговечность изменяется немалыми числом нажатий – аж 20 000 000! Ну как не рассмотреть такое заманчивое предложение?
 

 
 
Высокие клавиши обладают довольно большим ходом и, в отличие от многих бюджетных решений, ощутимо более тихие при нажатии. Свою работу они озвучивают не громче клавиатуры ноутбука.
 

 

 

 
ивычно выполнен только нижний ряд функциональных кнопок (Space, Alt, Ctrl и т.д.) – они заметно укрупнены. Скорее всего это сделано специально, чтобы геймеру было легче попадать по этим клавишам, а также использовать их в комбо.
 

 
Кстати, при традиционно черном цвете в комплект поставки этого продукта входят восемь сменных клавиш оранжевого цвета. Ими можно заменить навигационные стрелки в правой нижней части и группу WASD. Такой вариант часто используется в дорогих клавиатурах для лучшей визуализации самых важных для геймера клавиш.
 

 

 
Главной фишкой SVEN GS-9400 является подсветка. Эту клавиатуру можно по праву назвать самым доступным геймерским вариантом, в котором реализовано свечение клавиш.
 

 

 
Само свечение отлично сочетается с нанесенным на клавиши рисунком в виде молний, а также прозрачными вставками. В общем, в подсвеченном виде клавиатура выглядит хардкорненько. А логотип компании-изготовителя и вообще светится, как объемная голограмма.   
 
 
Мышка кажется еще более экстравагантной, нежели клавиатура. Главным образом за счет форм: они здесь не такие строгие, как в клавиатуре, но и никаких излишеств или вычурности нет – в руке устройство лежит превосходно.
 

 
А подсветка в данном случае и вовсе имеет несколько режимов работы – от обычного свечения до эффекта дыхания с плавным цикличным нарастанием и убыванием яркости.
 

 

 
Основные кнопки нажимаются с характерным и хорошо ощутимым щелчком. А вот колечко крутится без ярко выраженных шагов.
 

 
Боковые клавиши явно понравятся правшам, так как большим пальцем правой руки они нажимаются легко, а вот работать с кнопками на левой боковине уже не так комфортно.
 

 

 
Осталось упомянуть, что мышка имеет большие тефлоновые накладки, благодаря который она практически парит над любой поверхностью.
 
 
Да и сам оптический датчик оказался совершенно непривередливым, что очень правильно для геймерского инструмента: можно использовать коврики, но ничего не мешает обходится без них.
 
 
Можно сказать, что набор из игровой мыши и клавиатуры SVEN GS-9400 получился достаточно удачным. Интересный дизайн не идет вразрез с функциональностью, и в большинстве случаев ни клавиатура, ни мышка не потребует никакого времени на привыкание.
 

 
Без преувеличения можно сказать, что SVEN GS-9400 является отлично сбалансированным продуктом как по цене, так и по характеристикам. Мы можем рекомендовать его не только любителям игр, но и абсолютно всем пользователям, неравнодушным к хорошему дизайну, правильному балансу возможностей и «красной» цене.

Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин

Обзор игрового набора SVEN GS-9400


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Cтр.1: Обзор игрового набора SVEN GS-9400
 
 
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Клавиатура Мышка В итоге Что делать начинающему геймеру, когда играть хочется, а денег в обрез?...

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