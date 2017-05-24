Обзор игрового набора SVEN GS-9400

Само свечение отлично сочетается с нанесенным на клавиши рисунком в виде молний, а также прозрачными вставками. В общем, в подсвеченном виде клавиатура выглядит хардкорненько. А логотип компании-изготовителя и вообще светится, как объемная голограмма.

Мышка кажется еще более экстравагантной, нежели клавиатура. Главным образом за счет форм: они здесь не такие строгие, как в клавиатуре, но и никаких излишеств или вычурности нет – в руке устройство лежит превосходно.