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Украинская армия принимает на вооружение модернизированные Т-72
17.07.2017 12:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Вооруженные силы Украины пополнятся 72 модернизированными танками Т-72,
Также президенту показали пожарный танк на базе Т-72. Такие машины предназначены для тушения складов с боеприпасами и других объектов. Кроме танков для украинской армии были закуплены 20 бронеавтомобилей легкого класса «Дозор-Б». Всего на закупку вооружения было потрачено 920 млн гривен (около 35 млн долларов).
Напомним, что основным боевым танком украинской армии являются танки Т-64, которые отличаются почтенным возрастом и практически не востребованы на внешнем рынке.
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Вооруженные силы Украины пополнятся 72 модернизированными танками Т-72, сообщают «Новости ВПК». Поступление новых машин в войска анонсировал президент Украины....
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